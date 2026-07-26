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Огонь вышел из-под контроля: в Астраханской области пожар перекинулся на 8 жилых домов

Россия » Юг » Астрахань

В Ахтубинском районе Астраханской области спасатели ликвидируют масштабный природный пожар, который перекинулся на жилой сектор. По данным МЧС России на 26 июля, огонь охватил 12 строений, восемь из которых являются жилыми домами. Ситуация осложняется экстремальными мерами погоды: высокой температурой воздуха и шквалистым ветром, который мгновенно разносит искры по сухой траве.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Детали происшествия в Ахтубинском районе

Возгорание началось с сухой растительности, однако из-за сильных порывов ветра пламя быстро перешло на постройку. В ведомстве уточнили: "Горит сухая растительность и 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Площадь пожара 900 кв. м". Сейчас все усилия подразделений сосредоточены на том, чтобы отсечь огонь от соседних зданий и не допустить расширения зоны бедствия в условиях засухи.

Астраханская область регулярно сталкивается с ландшафтными пожарами в летний период. Риски возрастают в районах с плотной застройкой и обилием сухостоя.

Задействованные силы и средства

В ликвидации пожара участвуют 25 специалистов и восемь единиц техники. Учитывая сложность рельефа и масштаб угрозы, к тушению привлечен пожарный поезд. Оперативный штаб на месте принимает решение о дальнейшем наращивании группировки. 

Параметр пожара Текущие данные
Общая площадь возгорания 900 кв. м
Количество жилых домов в огне 8 домов
Всего пострадавших строений 12 единиц
Личный состав МЧС 25 человек

Основным препятствием для пожарных остается метеорологическая обстановка. При аномальной жаре и ветре вода испаряется быстрее, а огонь способен "перепрыгивать" через созданные минерализованные полосы. Для эффективной борьбы со стихией требуется не только техника, но и специальный транспорт, способный работать в условиях бездорожья. 

"Сочетание жары выше 35 градусов и ветра скоростью более 15 м/с создает эффект "огненного шторма", когда локальное возгорание травы превращается в верховой пожар, угрожающий населенным пунктам за считанные минуты", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Какова основная причина быстрого распространения огня?

Главными факторами стали жаркая погода, отсутствие осадков и сильный ветер, который перебрасывал пламя с сухой травы на жилые постройки.

Какие силы задействованы в тушении под Ахтубинском?

На месте работают 25 пожарных, восемь машин МЧС и специализированный пожарный поезд для подачи большого объема воды.

Сколько домов пострадало от пожара?

По официальным данным МЧС на момент сообщения, пострадало 12 строений, восемь из которых — жилые дома.

Существует ли угроза дальнейшего распространения?

Да, из-за порывистого ветра сохраняется риск перехода огня на соседние жилые массивы, пожарные удерживают рубежи обороны.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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