Ритейлеры в Орловской области получили призыв сдержать цены перед учебным годом

УФАС по Орловской области обратилось к крупным торговым сетям с просьбой ограничить наценки на школьные товары перед началом учебного года. Ведомство хочет предотвратить резкий рост цен в период сезонного спроса.

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Письма получили 18 ритейлеров. В список вошли такие сети, как "Магнит", "Лента", "Метро", "Детский мир", "Читай-город", "Леонардо", "Офисмаг", "Гулливер", "Стокманн", "Вкусвилл" и "М-Видео". Антимонопольная служба призвала компании соблюдать принципы добросовестной конкуренции.

Первым на инициативу отреагировал "Детский мир". Компания заявила, что зафиксировала цены на часть ассортимента. По данным ритейлера, стоимость тетрадей снизилась по сравнению с прошлым годом, а на одежду и рюкзаки установили минимальные цены уровня 2025 года.

Категория товаров ("Детский мир") Изменение цены Тетради дешевле на 5-13% (относительно прошлого года) Рюкзаки, одежда, товары для творчества на уровне минимальных цен 2025 года