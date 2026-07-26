Пермь пережила первую тропическую ночь с температурой выше +21 градуса

В Перми зафиксировали редкую температурную аномалию: город пережил первую "тропическую ночь". В ночь на воскресенье, 26 июля, температура воздуха не опустилась ниже +21,6 градуса. Об этом сообщили в телеграм-канале "Опасные природные явления Пермского края".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина спит под одеялом возле вентилятора

Такой режим считается экстремальным для Прикамья и обычно встречается в субтропиках. Синоптики называют прошедшую ночь одной из самых душных за последние десять лет. Высокая ночная температура препятствует охлаждению организма, что создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему людей.

Днем жара может усилиться. Специалисты оценивают вероятность обновления исторического максимума для этого дня в 50%. Текущий рекорд был установлен в 1971 году, когда столбик термометра поднялся до +32,6 градуса. Атмосферные процессы указывают на то, что эта планка может быть достигнута или превышена.

Показатель Значение / Вероятность Минимальная температура в "тропическую ночь" +21,6 °C Исторический максимум (26 июля 1971 г.) +32,6 °C Шанс обновления температурного рекорда ~50%

"Подобный температурный режим характерен скорее для субтропических широт и создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека", — отметили пермские синоптики.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев