Семьи Пензенской области могут получить миллион рублей при рождении второго ребенка

Семьи Пензенской области, где после 1 июня текущего года родился второй ребенок, могут получить региональный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей. Средства выделяют строго на улучшение жилищных условий.
Деньги позволяют купить квартиру или дом (включая погашение ипотеки), а также построить жилье самостоятельно.
|Критерий
|Требование для получения выплаты
|Возраст родителей
|До 35 лет
|Жилая площадь
|Менее 15 кв. м на каждого члена семьи
|Гражданство и регистрация
|Граждане РФ, проживающие в регионе; рождение зафиксировано в ЗАГС Пензенской области
Подать документы нужно в течение года с момента рождения ребенка. Заявки принимают сотрудники министерства труда (ул. Некрасова, 24) и центры "Мои документы" (МФЦ).
Нет, выплата целевая. Допускается только покупка жилья, строительство или погашение ипотечного кредита.
Для получения справок можно позвонить по телефону 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 2002).
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