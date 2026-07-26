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Семьи Пензенской области могут получить миллион рублей при рождении второго ребенка

Россия » Поволжье » Пенза

Семьи Пензенской области, где после 1 июня текущего года родился второй ребенок, могут получить региональный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей. Средства выделяют строго на улучшение жилищных условий.

Новорожденный
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Новорожденный

Деньги позволяют купить квартиру или дом (включая погашение ипотеки), а также построить жилье самостоятельно.

Критерий Требование для получения выплаты
Возраст родителей До 35 лет
Жилая площадь Менее 15 кв. м на каждого члена семьи
Гражданство и регистрация Граждане РФ, проживающие в регионе; рождение зафиксировано в ЗАГС Пензенской области

Подать документы нужно в течение года с момента рождения ребенка. Заявки принимают сотрудники министерства труда (ул. Некрасова, 24) и центры "Мои документы" (МФЦ).

Ответы на популярные вопросы

Можно ли потратить деньги на ремонт или образование?

Нет, выплата целевая. Допускается только покупка жилья, строительство или погашение ипотечного кредита.

Куда обратиться за консультацией?

Для получения справок можно позвонить по телефону 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 2002).

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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