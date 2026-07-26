Урожайность зерновых в Саратовской области выросла на четверть при сокращении полей

В Саратовской области фиксируют рост урожайности зерновых, несмотря на сокращение посевных площадей. В среднем показатели выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.
Поля засеяли на 17% меньше, чем ранее. Тем не менее, в ряде районов удалось добиться высоких результатов. Лидерами по объему собранного зерна стали Энгельсский, Пугачевский и Краснокутский районы.
|Показатель
|Районы-лидеры / Значение
|Рост урожайности (средний)
|+25% к прошлому году
|Максимальная урожайность
|Романовский, Турковский, Советский
|Объем сбора зерна
|Энгельсский, Пугачевский, Краснокутский
|Динамика площадей
|Сокращение на 17%
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