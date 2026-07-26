Урожайность зерновых в Саратовской области выросла на четверть при сокращении полей

В Саратовской области фиксируют рост урожайности зерновых, несмотря на сокращение посевных площадей. В среднем показатели выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Поля засеяли на 17% меньше, чем ранее. Тем не менее, в ряде районов удалось добиться высоких результатов. Лидерами по объему собранного зерна стали Энгельсский, Пугачевский и Краснокутский районы.

Показатель Районы-лидеры / Значение Рост урожайности (средний) +25% к прошлому году Максимальная урожайность Романовский, Турковский, Советский Объем сбора зерна Энгельсский, Пугачевский, Краснокутский Динамика площадей Сокращение на 17%