Россия обошла Германию и стала лидером по производству пива в Европе

Россия заняла пятое место в мире по производству пива и стала лидером в Европе, обойдя Германию. Согласно анализу Россельхозбанка, подготовленному к фестивалю «Зелёное золото России – 2026», ключевым центром отрасли стал Приволжский федеральный округ (ПФО), который обеспечивает треть всего объема напитка в стране.
По итогам 2025 года российские заводы произвели более 9 млрд литров пива. Этот результат позволил стране опередить Германию, которая традиционно считалась европейским лидером. Разрыв между Россией и ФРГ увеличился до 1,1 млрд литров.
В глобальном рейтинге Россия закрепилась на пятой строчке. Впереди остаются только Мексика, Бразилия, США и Китай — страны с тропическим и субтропическим климатом, что упрощает выращивание солода и хмеля.
Приволжский федеральный округ стал главной производственной площадкой страны. По данным системы маркировки, за 2025 год здесь выпустили около 2,9 млрд литров пенных и слабоалкогольных напитков. За первые пять месяцев 2026 года объем составил еще 1,1 млрд литров.
Интересно, что регион работает преимущественно на внешний рынок: по уровню потребления пива жители ПФО занимают лишь 4-5 места среди всех федеральных округов России.
Приволжье — единственный округ, где растут все ключевые показатели сырьевой базы. В 2025 году площадь хмельников увеличилась более чем на треть, а валовой сбор вырос на 9%.
Особые результаты зафиксировали в Чувашии: республика собрала лучший урожай за последние 20 лет. На регион приходится до 90% сбора хмеля в организованном секторе страны и от 60% общего объема по всем категориям хозяйств.
|Показатель в Чувашии (2025)
|Значение
|Валовой сбор хмеля
|Свыше 300 тонн
|Производство гранул
|255 тонн
|Урожайность
|Более 18 ц/га (+12% за год)
|Площадь хмельников
|253 га
"Холодные зимы естественным образом сдерживают вредителей: поля нужно обрабатывать реже, чем в Европе. Меньше химии — выше ценность сырья для крафтовых пивоваров. Неслучайно в Чувашии зарегистрировано единственное сертифицированное полностью органическое производство хмеля-сырца в стране", — отметили в Центре отраслевой экспертизы РСХБ.
Расширение посевов хмеля стало частью стратегии по достижению сырьевого суверенитета. К 2030 году в России планируют заложить 1,5 тыс. га новых площадей, чтобы покрыть до половины потребностей отрасли. В 2026 году ожидается прирост с 403 до 589 га, причем около 100 га придутся на Чувашию.
Государство усиливает финансовую поддержку: объем грантов для хмелеводов республики вырастет с 75,5 млн рублей в прошлом году до 165 млн рублей в 2026-м.
"Приволжье и Чувашия сегодня фактически формируют главную точку роста российского хмелеводства. Чем больше у нас собственного хмеля, тем устойчивее рынок", — подчеркнул заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.