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Россия обошла Германию и стала лидером по производству пива в Европе

Россия » Поволжье » Чебоксары

Россия заняла пятое место в мире по производству пива и стала лидером в Европе, обойдя Германию. Согласно анализу Россельхозбанка, подготовленному к фестивалю «Зелёное золото России – 2026», ключевым центром отрасли стал Приволжский федеральный округ (ПФО), который обеспечивает треть всего объема напитка в стране.

Пиво
Фото: unsplash.com by YesMore Content is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пиво

Мировые позиции и лидерство в Европе

По итогам 2025 года российские заводы произвели более 9 млрд литров пива. Этот результат позволил стране опередить Германию, которая традиционно считалась европейским лидером. Разрыв между Россией и ФРГ увеличился до 1,1 млрд литров.

В глобальном рейтинге Россия закрепилась на пятой строчке. Впереди остаются только Мексика, Бразилия, США и Китай — страны с тропическим и субтропическим климатом, что упрощает выращивание солода и хмеля.

Приволжье как промышленный узел

Приволжский федеральный округ стал главной производственной площадкой страны. По данным системы маркировки, за 2025 год здесь выпустили около 2,9 млрд литров пенных и слабоалкогольных напитков. За первые пять месяцев 2026 года объем составил еще 1,1 млрд литров.

Интересно, что регион работает преимущественно на внешний рынок: по уровню потребления пива жители ПФО занимают лишь 4-5 места среди всех федеральных округов России.

Рекорд хмелеводства в Чувашии

Приволжье — единственный округ, где растут все ключевые показатели сырьевой базы. В 2025 году площадь хмельников увеличилась более чем на треть, а валовой сбор вырос на 9%.

Особые результаты зафиксировали в Чувашии: республика собрала лучший урожай за последние 20 лет. На регион приходится до 90% сбора хмеля в организованном секторе страны и от 60% общего объема по всем категориям хозяйств.

Показатель в Чувашии (2025) Значение
Валовой сбор хмеля Свыше 300 тонн
Производство гранул 255 тонн
Урожайность Более 18 ц/га (+12% за год)
Площадь хмельников 253 га

"Холодные зимы естественным образом сдерживают вредителей: поля нужно обрабатывать реже, чем в Европе. Меньше химии — выше ценность сырья для крафтовых пивоваров. Неслучайно в Чувашии зарегистрировано единственное сертифицированное полностью органическое производство хмеля-сырца в стране", — отметили в Центре отраслевой экспертизы РСХБ.

Сырьевой суверенитет и господдержка

Расширение посевов хмеля стало частью стратегии по достижению сырьевого суверенитета. К 2030 году в России планируют заложить 1,5 тыс. га новых площадей, чтобы покрыть до половины потребностей отрасли. В 2026 году ожидается прирост с 403 до 589 га, причем около 100 га придутся на Чувашию.

Государство усиливает финансовую поддержку: объем грантов для хмелеводов республики вырастет с 75,5 млн рублей в прошлом году до 165 млн рублей в 2026-м.

"Приволжье и Чувашия сегодня фактически формируют главную точку роста российского хмелеводства. Чем больше у нас собственного хмеля, тем устойчивее рынок", — подчеркнул заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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