Авария на электросетях оставила без света десятки домов во Владивостоке

Масштабная авария на электрических сетях во Владивостоке оставила без энергоснабжения около 22 тысяч человек. По данным прокуратуры Приморского края, в зону отключения попали десятки многоквартирных домов в нескольких микрорайонах города. Масштаб технологического сбоя потребовал вмешательства надзорного ведомства для контроля сроков восстановления инфраструктуры.
Свет погас в жилых массивах на улицах Давыдова, Русской, Арсенальной, Залесной и Лесной. Из-за выхода из строя сетевого оборудования без привычного комфорта остались не только жильцы домов, но и социальные объекты. Авария произошла на фоне общей изношенности коммуникаций, что часто становится фактором риска в условиях нестабильной приморской погоды.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства при содержании и эксплуатации электросетей. Ведомство намерено оценить работу обслуживающих организаций и выяснить, соблюдались ли регламенты профилактических осмотров. Если будут выявлены нарушения, виновным грозит административная ответственность.
|Показатель
|Данные
|Количество затронутых жителей
|22 000 человек
|Ключевые локации
|ул. Русская, Давыдова, Лесная
|Надзорный орган
|Прокуратура Приморского края
Основной вызов для энергетиков Владивостока заключается в необходимости оперативной замены устаревших узлов распределения.
"Массовые отключения во Владивостоке обнажают проблему недостаточного инвестирования в резервные мощности. Когда единовременно без ресурса остаются 22 тысячи человек, это свидетельствует о дефиците автоматических систем переключения на дублирующие линии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Информацию обязана предоставить единая дежурно-диспетчерская служба города или личный кабинет на сайте ресурсоснабжающей организации.
Необходимо вызвать электрика для фиксации акта повреждения и подать претензию поставщику услуг с требованием компенсации ущерба.
В случае срыва заявленных сроков ремонта следует обращаться на горячую линию прокуратуры или в Государственную жилищную инспекцию.
Заявление подается в сбытовую компанию после полного восстановления электроснабжения на основании акта о продолжительности перерыва.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.