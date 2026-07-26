Авария на электросетях оставила без света десятки домов во Владивостоке

Масштабная авария на электрических сетях во Владивостоке оставила без энергоснабжения около 22 тысяч человек. По данным прокуратуры Приморского края, в зону отключения попали десятки многоквартирных домов в нескольких микрорайонах города. Масштаб технологического сбоя потребовал вмешательства надзорного ведомства для контроля сроков восстановления инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Элеткросети

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География и последствия аварии

Свет погас в жилых массивах на улицах Давыдова, Русской, Арсенальной, Залесной и Лесной. Из-за выхода из строя сетевого оборудования без привычного комфорта остались не только жильцы домов, но и социальные объекты. Авария произошла на фоне общей изношенности коммуникаций, что часто становится фактором риска в условиях нестабильной приморской погоды.

Контроль и ответственность

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства при содержании и эксплуатации электросетей. Ведомство намерено оценить работу обслуживающих организаций и выяснить, соблюдались ли регламенты профилактических осмотров. Если будут выявлены нарушения, виновным грозит административная ответственность.

Показатель Данные Количество затронутых жителей 22 000 человек Ключевые локации ул. Русская, Давыдова, Лесная Надзорный орган Прокуратура Приморского края

Основной вызов для энергетиков Владивостока заключается в необходимости оперативной замены устаревших узлов распределения.

"Массовые отключения во Владивостоке обнажают проблему недостаточного инвестирования в резервные мощности. Когда единовременно без ресурса остаются 22 тысячи человек, это свидетельствует о дефиците автоматических систем переключения на дублирующие линии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где узнать точные сроки восстановления?

Информацию обязана предоставить единая дежурно-диспетчерская служба города или личный кабинет на сайте ресурсоснабжающей организации.

Что делать, если из-за скачка напряжения сгорела техника?

Необходимо вызвать электрика для фиксации акта повреждения и подать претензию поставщику услуг с требованием компенсации ущерба.

Куда жаловаться на бездействие аварийных служб?

В случае срыва заявленных сроков ремонта следует обращаться на горячую линию прокуратуры или в Государственную жилищную инспекцию.

Как получить перерасчет за отсутствие света?

Заявление подается в сбытовую компанию после полного восстановления электроснабжения на основании акта о продолжительности перерыва.

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