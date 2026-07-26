Крымский маршрут изменили: пассажиров "Таврии" временно пересаживают на автобусы через Керчь

Транспортная логистика на крымском направлении 26 июля 2026 года продолжает работать по временной схеме. Пассажиры поездов "Таврия" преодолевают часть пути на автобусах из-за изменений в графике движения на территории полуострова.
По данным перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", до 27 июля включительно все составы, следующие в Крым и обратно, ограничивают маршрут станцией Керчь-Южная Новый Парк. Чтобы добраться до конечных пунктов назначения внутри республики, организован автобусный трансфер.
График движения регулярно корректируется. Так, отправление автобусов к поезду №27/28 из Симферополя перенесено на 17:30. Также сдвинулось время прибытия на промежуточные станции Владиславовка и Семь Колодезей. Пассажирам рекомендуется проверять актуальность талонов на автобусы на официальном сайте компании.
|Маршрут/Участок
|Статус на 26 июля
|Поезда "Таврия"
|Курсируют до Керчи-Южной
|Трансфер по Крыму
|Специальные автобусные рейсы
|Крымский мост
|Открыт для легковых авто (кроме гибридов/электро)
Сбор пассажиров организован на привокзальных площадях. Посадка начинается за час до отправления, при этом количество техники выделяется строго под число проданных билетов. Перевозчик сохранил правила провоза питомцев: мелкие животные и птицы должны находиться в переносках. Для крупных собак обязательны поводок и намордник; их размещают на задних площадках автобусов.
Крымский мост функционирует в штатном режиме, серьезных очередей к 11:00 мск не зафиксировано. Однако действуют жесткие ограничения: досмотр обязателен для всех, а электромобили и гибриды на мост не допускаются.
Владельцам "зеленого" транспорта и тем, кто хочет избежать ожидания на КПП, предлагается сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Трасса Р-280 соединяет Ростов-на-Дону и Джанкой, проходя через Запорожскую и Херсонскую области. Водителям следует помнить, что на юге России сохраняются риски, связанные с повреждением энергетической инфраструктуры, что может влиять на работу заправочных станций и освещение дорог.
Посадка осуществляется на площадях непосредственно перед железнодорожными вокзалами станций Керчь-Южная, Симферополь и других пунктов маршрута.
Порядок оплаты и использования талонов на автобусный этап пути указан в личном кабинете пассажира на сайте перевозчика или уточняется в кассах.
Проезд по Крымскому мосту для таких машин закрыт. Необходимо использовать альтернативный сухопутный коридор через Ростовскую область и новые регионы.
При отсутствии заторов ручной досмотр занимает от 15 до 30 минут, однако в пиковые часы время ожидания может увеличиться.
"Логистическая нагрузка на Керчь сейчас максимальна, и пассажирам нужно быть готовыми к строгому регламенту посадки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.