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Крымский маршрут изменили: пассажиров "Таврии" временно пересаживают на автобусы через Керчь

Россия » Юг

Транспортная логистика на крымском направлении 26 июля 2026 года продолжает работать по временной схеме. Пассажиры поездов "Таврия" преодолевают часть пути на автобусах из-за изменений в графике движения на территории полуострова.

Крымский мост (Росавтодор) 3
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост (Росавтодор) 3

Железная дорога: Керчь становится пересадочным узлом

По данным перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", до 27 июля включительно все составы, следующие в Крым и обратно, ограничивают маршрут станцией Керчь-Южная Новый Парк. Чтобы добраться до конечных пунктов назначения внутри республики, организован автобусный трансфер.

График движения регулярно корректируется. Так, отправление автобусов к поезду №27/28 из Симферополя перенесено на 17:30. Также сдвинулось время прибытия на промежуточные станции Владиславовка и Семь Колодезей. Пассажирам рекомендуется проверять актуальность талонов на автобусы на официальном сайте компании.

Маршрут/Участок Статус на 26 июля
Поезда "Таврия" Курсируют до Керчи-Южной
Трансфер по Крыму Специальные автобусные рейсы
Крымский мост Открыт для легковых авто (кроме гибридов/электро)

Как проходит посадка и перевозка животных

Сбор пассажиров организован на привокзальных площадях. Посадка начинается за час до отправления, при этом количество техники выделяется строго под число проданных билетов. Перевозчик сохранил правила провоза питомцев: мелкие животные и птицы должны находиться в переносках. Для крупных собак обязательны поводок и намордник; их размещают на задних площадках автобусов. 

Обстановка на автомобильных трассах

Крымский мост функционирует в штатном режиме, серьезных очередей к 11:00 мск не зафиксировано. Однако действуют жесткие ограничения: досмотр обязателен для всех, а электромобили и гибриды на мост не допускаются.

Владельцам "зеленого" транспорта и тем, кто хочет избежать ожидания на КПП, предлагается сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Трасса Р-280 соединяет Ростов-на-Дону и Джанкой, проходя через Запорожскую и Херсонскую области. Водителям следует помнить, что на юге России сохраняются риски, связанные с повреждением энергетической инфраструктуры, что может влиять на работу заправочных станций и освещение дорог.

Ответы на популярные вопросы

Где останавливаются автобусы, заменяющие поезда?

Посадка осуществляется на площадях непосредственно перед железнодорожными вокзалами станций Керчь-Южная, Симферополь и других пунктов маршрута.

Нужно ли отдельно оплачивать автобус пассажирам "Таврии"?

Порядок оплаты и использования талонов на автобусный этап пути указан в личном кабинете пассажира на сайте перевозчика или уточняется в кассах.

Как проехать в Крым на электромобиле?

Проезд по Крымскому мосту для таких машин закрыт. Необходимо использовать альтернативный сухопутный коридор через Ростовскую область и новые регионы.

Сколько времени занимает досмотр на мосту?

При отсутствии заторов ручной досмотр занимает от 15 до 30 минут, однако в пиковые часы время ожидания может увеличиться.

"Логистическая нагрузка на Керчь сейчас максимальна, и пассажирам нужно быть готовыми к строгому регламенту посадки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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