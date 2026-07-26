Мошенники в Ленинградской области начали применять новую схему обмана с личными кабинетами энергосбыта

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована волна мошенничеств, связанных с рассылкой поддельных квитанций за электроэнергию. Злоумышленники используют мессенджеры для отправки сообщений о вымышленных долгах, пытаясь получить доступ к банковским счетам и персональным данным граждан.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина с телефоном и картой

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Как работают мошенники

Преступники рассылают сообщения с обычных мобильных номеров, маскируясь под официальные расчетные центры. В тексте получателя пугают накопленными штрафами и пенями, предлагая немедленно перейти по ссылке для проверки лицевого счета. На самом деле ссылка ведет на фишинговый ресурс, который имитирует личный кабинет энергосбытовой компании.

После того как пользователь вводит свои данные на поддельной странице, аферисты получают контроль над его аккаунтами. Затем в игру вступают лжесотрудники силовых структур. Они звонят жертве и, манипулируя чувством страха, убеждают перевести средства на "безопасные счета". Подобные инциденты происходят на фоне общего роста интереса к региону: Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок этим летом, что привлекает киберпреступников, рассчитывающих на невнимательность как жителей, так и гостей города.

Признак мошенничества Реальная ситуация Сообщение в мессенджере с личного номера Официальные уведомления приходят в бумажном виде или через e-mail Ссылка для "проверки долга" в чате Проверка возможна только на официальном сайте поставщика Требование срочной оплаты под угрозой блокировки Процедура ограничения подачи энергии строго регламентирована законом

Меры цифровой гигиены

Полиция Петербурга настоятельно рекомендует удалять подозрительные сообщения, не вступая в диалог с отправителем. Главная цель преступников — заставить человека действовать на эмоциях и совершить переход на сторонний сайт. Проверить реальное состояние счетов можно в мобильных приложениях поставщиков услуг или через портал Госуслуг.

"Схема с долгами за ЖКХ опасна тем, что она выглядит правдоподобно для любой категории населения. Переход по ссылке может привести к установке шпионского ПО, которое даст злоумышленникам доступ к банковским приложениям без ведома владельца смартфона", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Как проверить наличие реального долга за свет?

Зайдите в официальный личный кабинет вашего поставщика электроэнергии или проверьте бумажную квитанцию, пришедшую в ваш почтовый ящик.

Что делать, если я уже перешел по ссылке?

Немедленно смените пароли от банковских приложений и Госуслуг, проверьте телефон антивирусом и, если вводили данные карты, заблокируйте её.

Может ли полиция звонить в мессенджерах?

Нет, сотрудники правоохранительных органов не используют мессенджеры для проведения финансовых консультаций или расследований по телефону.

Куда жаловаться на мошенническое сообщение?

Заблокируйте номер отправителя в приложении и отправьте жалобу модераторам мессенджера, выбрав опцию "Спам".

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