Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киномир содрогнулся от новости: Райан Гослинг согласился на роль, которую ждал годами
Переплата до 50% и потеря пользы: вся правда о крупах в пакетах, о которой редко говорят
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Жители Тюмени перестали верить чиновникам и сами отправили воду на независимую проверку
Привычные автосалоны теряют доверие россиян: покупка иномарки за рубежом стала новой нормой для многих
Слишком дорогое удовольствие: долги по ЖКХ в Майами едва не лишили Анжелику Варум жилья
Любимый розарий превращается в дикие заросли: три радикальных шага предотвратят печальный итог
Мини-теплица из яичного лотка: зелень на подоконнике взойдёт без потерь и сырости
Сажа исчезает после термического шока? Вся правда о спорном способе очистки дымохода обычной водой

Белгородская область снова под ударом: погиб мирный житель, еще 12 человек получили ранения

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области в результате массированных атак со стороны Украины погиб один человек и пострадали еще 12 мирных жителей. О последствиях ударов в приграничных районах 26 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Грайворонском округе и областном центре.

МЧС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МЧС

"При целенаправленном ударе киевских террористов в Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования его семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами", — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

В Белгороде различные травмы получили 12 человек, пятеро из которых остаются под наблюдением врачей в стационарах. 

Картина происшествия

Всего за прошедшие сутки по территории Белгородской области было нанесено 89 ударов. Противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) и беспилотную авиацию. Зафиксированы прилеты по промышленным и коммерческим предприятиям, что подчеркивает тактику ударов по гражданской инфраструктуре. В условиях постоянной угрозы с воздуха в регионе вводятся дополнительные меры предосторожности.

 

Систематические удары по Белгородской области вынуждают власти не только усиливать меры гражданской обороны, но и инициировать изменения в федеральном законодательстве. 

"Статистика ударов показывает, что интенсивность атак остается стабильно высокой, причем основной целью становятся именно гражданские объекты и места скопления людей. В таких условиях ключевую роль играет оперативность реагирования экстренных служб и готовность медицинской инфраструктуры к приему большого количества пострадавших с минно-взрывными травмами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Главным риском для региона остается непредсказуемость времени и места ударов дронов-камикадзе. Врио губернатора Александр Шуваев подтвердил, что врачи обеспечены всем необходимым, однако нагрузка на госпитали продолжает расти из-за ежедневных обстрелов приграничья и самого областного центра.

Ответы на популярные вопросы

Где получить информацию о пострадавших?

Официальные данные публикуются в Telegram-канале губернатора и доводятся до родственников через приемные отделения больниц города Белгорода.

Какая помощь оказывается семьям погибших?

В регионе действует утвержденный регламент выплат семьям погибших мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Как работают больницы в условиях частых атак?

Медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы, сформирован запас медикаментов и донорской крови для оказания экстренной помощи.

Безопасно ли перемещаться по Грайворонскому округу?

В округе сохраняется высокий уровень опасности, жителям рекомендуется минимизировать передвижения и следовать сигналам оповещения.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Прогнозы и статистика
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Недвижимость
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Шоу-бизнес
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Иркутская область официально подтвердила статус лидера по запасам золота в Российской Федерации
Кошка одна дома: через сколько часов начинается опасный стресс и как этого избежать
Удар непогоды по Ростову оказался трагичным: один человек погиб, пострадали еще тринадцать
Российские удобрения снова в центре внимания: США увеличили закупки до рекордных объемов
Корабль "Союз МС-28" успешно отстыковался от Международной космической станции
Скрытые болезни не болят: какие анализы и обследования нельзя пропускать ни одной женщине
Точка в споре поставлена: повторное кипячение воды действительно вредно — для чайника
Этот дешёвый кухонный лайфхак спасает мебель от жира и копоти: уборка станет в разы проще
До 75 тысяч рублей обратно: раскрыты новые правила налогового вычета для россиян
Ответка баварским гигантам из Поднебесной: новая модель стерла границы между средним и бизнес-классом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.