Белгородская область снова под ударом: погиб мирный житель, еще 12 человек получили ранения

В Белгородской области в результате массированных атак со стороны Украины погиб один человек и пострадали еще 12 мирных жителей. О последствиях ударов в приграничных районах 26 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Грайворонском округе и областном центре.

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"При целенаправленном ударе киевских террористов в Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования его семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами", — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

В Белгороде различные травмы получили 12 человек, пятеро из которых остаются под наблюдением врачей в стационарах.

Картина происшествия

Всего за прошедшие сутки по территории Белгородской области было нанесено 89 ударов. Противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) и беспилотную авиацию. Зафиксированы прилеты по промышленным и коммерческим предприятиям, что подчеркивает тактику ударов по гражданской инфраструктуре. В условиях постоянной угрозы с воздуха в регионе вводятся дополнительные меры предосторожности.

Систематические удары по Белгородской области вынуждают власти не только усиливать меры гражданской обороны, но и инициировать изменения в федеральном законодательстве.

"Статистика ударов показывает, что интенсивность атак остается стабильно высокой, причем основной целью становятся именно гражданские объекты и места скопления людей. В таких условиях ключевую роль играет оперативность реагирования экстренных служб и готовность медицинской инфраструктуры к приему большого количества пострадавших с минно-взрывными травмами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Главным риском для региона остается непредсказуемость времени и места ударов дронов-камикадзе. Врио губернатора Александр Шуваев подтвердил, что врачи обеспечены всем необходимым, однако нагрузка на госпитали продолжает расти из-за ежедневных обстрелов приграничья и самого областного центра.

Ответы на популярные вопросы

Где получить информацию о пострадавших?

Официальные данные публикуются в Telegram-канале губернатора и доводятся до родственников через приемные отделения больниц города Белгорода.

Какая помощь оказывается семьям погибших?

В регионе действует утвержденный регламент выплат семьям погибших мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Как работают больницы в условиях частых атак?

Медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы, сформирован запас медикаментов и донорской крови для оказания экстренной помощи.

Безопасно ли перемещаться по Грайворонскому округу?

В округе сохраняется высокий уровень опасности, жителям рекомендуется минимизировать передвижения и следовать сигналам оповещения.

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