Жители Тюмени перестали верить чиновникам и сами отправили воду на независимую проверку

Жители Тюмени инициировали независимую экспертизу воды в реке Туре, не полагаясь на официальные отчеты контролирующих органов. Горожане самостоятельно собрали средства на лабораторные исследования, чтобы проверить утверждения Роспотребнадзора о безопасности ресурса. Полученные данные планируется использовать в качестве доказательной базы для обращения в суд.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капли воды создают волны на поверхности воды

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Жалобы на запах и цвет

Поводом для частного расследования стали массовые сообщения о резком неприятном запахе водопроводной воды. Жители описывают его как смесь тины, канализации, тухлой рыбы и "старых резиновых колес". Помимо эстетического дискомфорта, тюменцы заявляют о налете на коже после мытья, поломках бытовой техники и ухудшении самочувствия.

В социальных сетях горожане делятся фотографиями воды "сомнительного цвета", сравнивая ее с цветущим морем из-за характерного запаха железа и водорослей. Ситуация вынудила людей искать альтернативные источники снабжения.

Группы взаимопомощи

В Тюмени стихийно возникли сетевые "группы взаимопомощи". В них жители передают друг другу координаты колонок на проверенных водозаборах и адреса магазинов с минимальными ценами на бутилированную воду. К решению проблемы подключились и некоторые предприниматели, организовавшие бесплатную раздачу питьевой воды в пострадавших районах.

Источник проблемы Основные жалобы жителей Статус решения Река Тура Запах тухлой рыбы, ила, железа Проводится независимая экспертиза Водопроводная сеть Осадок, порча техники, кожные реакции Контроль Роспотребнадзора (нарушений не найдено) Питьевой режим Высокая стоимость бутилированной воды Созданы группы взаимопомощи

Позиция властей и надзора

Информационный центр правительства региона распространил сообщение, согласно которому Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений от предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Специалисты уверяют, что показатели в реке и кранах соответствуют нормативам.

Основной вызов для жителей — доказать несоответствие воды СанПиН в условиях, когда официальные пробы показывают норму. Правозащитники указывают, что субъективное восприятие запаха сложно закрепить юридически без протоколов аккредитованных лабораторий.

"Результаты независимой экспертизы станут весомым аргументом в суде только в том случае, если пробы отбирались с участием свидетелей и в сертифицированную тару, чтобы исключить доводы о случайном загрязнении образцов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Где можно увидеть результаты независимой экспертизы?

Инициативная группа планирует опубликовать протоколы исследований в городских сообществах в социальных сетях сразу после получения документов из лаборатории.

Куда жаловаться на запах воды в Тюмени?

Помимо Роспотребнадзора, заявления следует направлять в управляющую компанию и городскую администрацию для фиксации инцидента в журнале заявок.

Безопасно ли использовать воду после кипячения?

Кипячение избавляет от бактерий, но может не решить проблему химических примесей и специфического запаха, если они вызваны органикой или металлами.

Кто оплачивает работу лаборатории?

Исследования финансируются за счет добровольных взносов самих жителей, проживающих в микрорайонах с наиболее острой проблемой.

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