Жители Тюмени перестали верить чиновникам и сами отправили воду на независимую проверку

Жители Тюмени инициировали независимую экспертизу воды в реке Туре, не полагаясь на официальные отчеты контролирующих органов. Горожане самостоятельно собрали средства на лабораторные исследования, чтобы проверить утверждения Роспотребнадзора о безопасности ресурса. Полученные данные планируется использовать в качестве доказательной базы для обращения в суд.
Поводом для частного расследования стали массовые сообщения о резком неприятном запахе водопроводной воды. Жители описывают его как смесь тины, канализации, тухлой рыбы и "старых резиновых колес". Помимо эстетического дискомфорта, тюменцы заявляют о налете на коже после мытья, поломках бытовой техники и ухудшении самочувствия.
В социальных сетях горожане делятся фотографиями воды "сомнительного цвета", сравнивая ее с цветущим морем из-за характерного запаха железа и водорослей. Ситуация вынудила людей искать альтернативные источники снабжения.
В Тюмени стихийно возникли сетевые "группы взаимопомощи". В них жители передают друг другу координаты колонок на проверенных водозаборах и адреса магазинов с минимальными ценами на бутилированную воду. К решению проблемы подключились и некоторые предприниматели, организовавшие бесплатную раздачу питьевой воды в пострадавших районах.
|Источник проблемы
|Основные жалобы жителей
|Статус решения
|Река Тура
|Запах тухлой рыбы, ила, железа
|Проводится независимая экспертиза
|Водопроводная сеть
|Осадок, порча техники, кожные реакции
|Контроль Роспотребнадзора (нарушений не найдено)
|Питьевой режим
|Высокая стоимость бутилированной воды
|Созданы группы взаимопомощи
Информационный центр правительства региона распространил сообщение, согласно которому Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений от предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Специалисты уверяют, что показатели в реке и кранах соответствуют нормативам.
Основной вызов для жителей — доказать несоответствие воды СанПиН в условиях, когда официальные пробы показывают норму. Правозащитники указывают, что субъективное восприятие запаха сложно закрепить юридически без протоколов аккредитованных лабораторий.
"Результаты независимой экспертизы станут весомым аргументом в суде только в том случае, если пробы отбирались с участием свидетелей и в сертифицированную тару, чтобы исключить доводы о случайном загрязнении образцов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Инициативная группа планирует опубликовать протоколы исследований в городских сообществах в социальных сетях сразу после получения документов из лаборатории.
Помимо Роспотребнадзора, заявления следует направлять в управляющую компанию и городскую администрацию для фиксации инцидента в журнале заявок.
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Исследования финансируются за счет добровольных взносов самих жителей, проживающих в микрорайонах с наиболее острой проблемой.
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