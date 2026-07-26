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Задула свечи — и проснулась миллионершей: жительница Кубани выиграла 10 миллионов рублей

Россия » Юг » Краснодар

Жительница Краснодарского края Вероника стала обладательницей суперприза в 10 миллионов рублей, выиграв в государственную лотерею "Цветные шары". Как сообщили представители оператора "Национальная Лотерея", удачу принесло желание, загаданное в день рождения во время традиционного ритуала со свечами на торте.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

История успеха и тактика победительницы

Пенсионерка участвует в розыгрышах несколько лет, практически с момента основания бренда. У женщины сформировалась собственная стратегия: обычно она выбирала время покупки билетов так, чтобы в значениях минут и секунд присутствовали цифры 5 и 8. Однако в этот раз, после семейного праздника, Вероника доверилась интуиции и приобрела четыре случайных билета.

О победе она узнала дома, получив уведомление на мобильный телефон. Выигранные средства жительница Кубани планирует потратить на решение жилищного вопроса своей дочери и на восстановление собственного здоровья. Несмотря на внезапное богатство, Вероника советует другим участникам не превращать игру в математический расчет, а сохранять позитивный настрой и помогать окружающим.

Интересно, что в Краснодарском крае это не первый случай крупного везения. Регион регулярно входит в число лидеров по количеству лотерейных миллионеров, что эксперты связывают с высокой плотностью населения и активным потреблением цифровых сервисов. Источник издание РИА Новости.

"Выигрыш в лотерею с точки зрения закона является доходом физического лица и облагается налогом. Для сумм свыше 5 миллионов рублей ставка составляет 15%. Важно понимать, что в государственных лотереях оператор часто выступает налоговым агентом и удерживает сумму автоматически, но победителю всё равно стоит документально зафиксировать факт получения средств", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить налог с выигрыша в 10 миллионов?

Да, выигрыш облагается НДФЛ. С суммы до 5 млн рублей налог составит 13%, с превышения этой суммы — 15%.

Как быстро выплачивают суперприз?

Согласно правилам гослотерей, выплата крупных сумм производится в течение 180 дней после экспертизы билета.

Можно ли остаться анонимным после победы?

Участник имеет право не разглашать свое имя прессе, если это не предусмотрено условиями конкретной рекламной акции, на которую дано согласие.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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