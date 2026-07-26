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Железная дорога не выдержала удара стихии: в Ростовской области задержаны уже 89 поездов

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области резко увеличилось число задержанных поездов. По состоянию на 26 июля, в пути стоят 89 пассажирских составов. Причиной транспортного коллапса послужил мощный циклон, обрушившийся на южный регион накануне.

Вагон РЖД плацкарт
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Danieluk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вагон РЖД плацкарт

Оглавление

Влияние стихии на инфраструктуру

Разгул стихии спровоцировал аварийное отключение тяговых подстанций, что лишило составы электроснабжения. Кроме того, из строя вышли автоматические устройства, регулирующие движение на путях. Представители РЖД подтвердили критический статус ситуации: из-за технических сбоев график перевозки людей оказался сорван. Ранее сообщалось, что обесточивание контактной сети привело к остановке первых десяти составов, следующих на курорты, однако масштаб проблемы быстро вырос почти в девять раз.

Непогода затронула не только железную дорогу. В регионе зафиксированы массовые повреждения линий электропередач, что привело к остановке насосных станций и отключению воды в нескольких городах. Энергетический кризис напрямую отразился на безопасности движения: системы автоматики, отвечающие за переключение стрелок и сигналы светофоров, требуют стабильного напряжения, которое было утрачено в момент пиковых порывов ветра.

Параметр происшествия Текущие данные
Количество задержанных поездов 89 составов
Основная техническая причина Отключение тяговых подстанций
Дата начала масштабного сбоя 25 июля

Технические причины сбоев

Железнодорожники ведут восстановительные работы в условиях продолжающегося ветра и осадков. Пока ремонтные бригады пытаются запитать участки пути от резервных источников, расписание остается недействительным. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов через мобильные приложения и справочные службы ж/д вокзалов. Ситуация осложняется тем, что обрывы линий электропередач носят точечный, но массовый характер по всей территории области.

"Масштабная остановка 89 поездов указывает на серьезную уязвимость южного транспортного узла перед экстремальными погодными явлениями. Когда из строя одновременно выходят и тяговые подстанции, и системы автоматики, восстановить движение за час невозможно — требуется поэтапная проверка безопасности каждого участка. Сейчас главная задача перевозчика — обеспечить пассажиров водой и питанием, так как задержки могут растянуться на неопределенный срок", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.

Основным риском остается повторный выход из строя уже отремонтированных участков сети при сохранении ураганного ветра. Дефицит пропускной способности после запуска движения создаст "эффект бутылочного горлышка", из-за чего задержки могут сохраняться в течение нескольких суток после нормализации погоды.

Интересно, что автоматика железных дорог настроена на приоритет безопасности: при любом скачке напряжения или обрыве связи система "закрывает" участок для движения составов. Именно этот механизм предотвратил аварии в условиях шторма, но стал причиной массовых опозданий.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вернуть билет из-за задержки состава?

Да, при задержке поезда пассажир имеет право вернуть билет без удержания сборов и штрафов, обратившись в кассу или через личный кабинет.

Предусмотрено ли питание при длительном ожидании?

Согласно правилам перевозок, при задержке поезда более чем на 4 часа РЖД обязаны организовать питание пассажиров.

Где узнать точное время опоздания своего поезда?

Актуальная информация транслируется на онлайн-табло вокзалов и в разделе "Фактическое движение поездов" на сайте и в приложении перевозчика.

Влияет ли непогода на пригородные электрички?

Да, аварии на подстанциях затронули как поезда дальнего следования, так и пригородное сообщение в границах Ростовской области.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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