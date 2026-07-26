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Иркутская область официально подтвердила статус лидера по запасам золота в Российской Федерации

Россия » Сибирь » Иркутск

Россия подтвердила статус одного из мировых лидеров по запасам драгоценных металлов, официально закрепив за Иркутской областью звание главного "золотого резерва" страны. Месторождение Сухой Лог, расположенное в суровых условиях Восточной Сибири, признано крупнейшим в национальном реестре: его недра скрывают более 2,7 тысячи тонн золота. Эти объемы делают объект недосягаемым для конкурентов и стратегически важным для всей добывающей отрасли.

Золотые самородки в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые самородки в руках

Сухой Лог: лидерство с огромным отрывом

Специалисты Минприроды РФ представили актуальные данные по самым масштабным золоторудным объектам. Сухой Лог в Иркутской области официально удерживает планку первенства с колоссальными запасами в 2,77 тысячи тонн. Значимость этого месторождения трудно переоценить, так как оно формирует существенную долю экономического потенциала региона, сопоставимую по важности с развитием транспортных узлов и восстановлением авиационной инфраструктуры в отдаленных районах Приангарья.

"Разработка месторождений такого масштаба, как Сухой Лог, требует не просто техники, а создания целых промышленных кластеров. Это работа на десятилетия вперед, которая тянет за собой энергетику, логистику и научные разработки в области обогащения руд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Освоение подобных гигантов напрямую влияет на развитие городов региона. Например, для Иркутска, где часто обсуждают новые условия застройки и обновление жилого фонда, приток инвестиций от золотодобычи становится мощным финансовым драйвером.

Тройка золотых гигантов России

Второе место в списке крупнейших занимает Наталкинское месторождение в Магаданской области, где в земле находится 1,385 тысячи тонн благородного металла. Замыкает тройку лидеров Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае с объемом запасов 949,4 тонны. В совокупности эти три объекта концентрируют в себе более 30% всего золотого запаса страны, что превращает их в основу сырьевой безопасности.

"Цифра в 30% на три точки на карте — это феноменальная концентрация ресурсов. Для государства это означает возможность долгосрочного планирования добычи без оглядки на истощение мелких приисков", — отметил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Для обеспечения стабильной работы таких гигантов критически важна бесперебойная транспортная доступность. Любые сложности на дорогах, будь то критические дефекты полотна или временные ограничения, напрямую сказываются на логистике снабжения вахтовых поселков и заводов.

Месторождение Объем запасов (тонны)
Сухой Лог (Иркутская обл.) 2 770
Наталкинское (Магаданская обл.) 1 385
Олимпиадинское (Красноярский край) 949,4

Несмотря на обилие собственных ресурсов, специалисты внимательно следят за открытиями в соседних странах. Интерес вызывают любые находки вблизи границ, так как золотоносные жилы часто имеют трансграничный характер.

"Природные процессы не знают государственных границ. Если в Финляндии находят перспективные зоны в нескольких километрах от нашей Карелии, это повод для российских геологов провести дополнительную разведку на сопредельной территории", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Международный контекст и новые находки

На фоне российских рекордов поступают новости и от западных соседей. В Финляндии компания Endomines заявила о высоком потенциале месторождения Укко, расположенного всего в 10 километрах от границы с Россией. В ходе бурения одной скважины были выявлены сразу три высокосортные рудные зоны. Пока финские эксперты оценивают перспективы участка Укколанваара, российские компании продолжают укреплять позиции, используя проверенную ресурсную базу и внедряя современные методы контроля на своих объектах. Источник издание РИА Новости.

Ответы на популярные вопросы о залежах золота в РФ

Где находится самое крупное месторождение в России?

Это месторождение Сухой Лог, расположенное в Иркутской области. Оно официально признано крупнейшим по объему доказанных запасов.

Сколько золота хранится в недрах Сухого Лога?

По данным Минприроды, запасы этого объекта превышают 2,77 тысячи тонн, что делает его стратегическим резервом страны.

Какие еще регионы входят в число лидеров по золоту?

Помимо Иркутской области, крупнейшие запасы сосредоточены в Магаданской области (Наталкинское) и Красноярском крае (Олимпиадинское).

Какую долю в запасах страны занимает "тройка лидеров"?

Суммарные запасы трех главных месторождений составляют более 30% от общего объема золота, находящегося в российских недрах.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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