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Удар непогоды по Ростову оказался трагичным: один человек погиб, пострадали еще тринадцать

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону подвели предварительные итоги удара стихии. Глава городской администрации Александр Скрябин сообщил о гибели одного человека и травмировании еще 13 горожан после прохождения мощного грозового фронта. Семерым пострадавшим потребовалась госпитализация, врачи оказывают им необходимую помощь.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Содержание

Восстановление систем жизнеобеспечения

К настоящему моменту в донской столице удалось полностью стабилизировать подачу воды. Ранее из-за перебоев с электричеством останавливались насосные станции, что привело к временному закрытию коммерческих объектов в центре города. Сейчас основные усилия аварийных бригад сосредоточены на ремонте электросетей.

Параллельно дорожные службы ведут расчистку транспортных артерий. На улицах города задействованы 14 спецбригад, которые устраняют завалы из поваленных деревьев и рекламных конструкций. Шторм затронул не только городской округ, но и логистические узлы: ураганный ветер обесточил контактную сеть железной дороги, из-за чего в пути задержались более десяти составов, включая поезда южного направления.

Последствия удара стихии

Показатель Данные
Погибшие 1 человек
Пострадавшие (всего) 13 человек
Госпитализированные 7 человек
Поваленные деревья Более 40 объектов

Ответы на популярные вопросы

Где получить информацию о задержке поездов?

Актуальное расписание транслируется на вокзалах Ростов-Главный и доступно в мобильном приложении перевозчика.

Куда сообщать о поваленных деревьях?

Заявки принимаются по единому номеру экстренных служб 112 или в диспетчерские службы районов города.

Восстановлено ли движение общественного транспорта?

Движение большинства автобусных маршрутов возобновлено, задержки сохраняются на участках с продолжающимися ремонтными работами.

Будут ли выплачены компенсации пострадавшим?

Решение о выплатах принимается администрацией города после завершения работы комиссии по оценке ущерба.

Экспертная оценка

"Такие разрушения при прохождении фронта указывают на необходимость экстренной ревизии состояния дренажных систем и устойчивости рекламных конструкций. Мы видим, как обрывы проводов каскадно отключают насосные станции, что является критической уязвимостью городской среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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