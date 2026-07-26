Удар непогоды по Ростову оказался трагичным: один человек погиб, пострадали еще тринадцать

В Ростове-на-Дону подвели предварительные итоги удара стихии. Глава городской администрации Александр Скрябин сообщил о гибели одного человека и травмировании еще 13 горожан после прохождения мощного грозового фронта. Семерым пострадавшим потребовалась госпитализация, врачи оказывают им необходимую помощь.
К настоящему моменту в донской столице удалось полностью стабилизировать подачу воды. Ранее из-за перебоев с электричеством останавливались насосные станции, что привело к временному закрытию коммерческих объектов в центре города. Сейчас основные усилия аварийных бригад сосредоточены на ремонте электросетей.
Параллельно дорожные службы ведут расчистку транспортных артерий. На улицах города задействованы 14 спецбригад, которые устраняют завалы из поваленных деревьев и рекламных конструкций. Шторм затронул не только городской округ, но и логистические узлы: ураганный ветер обесточил контактную сеть железной дороги, из-за чего в пути задержались более десяти составов, включая поезда южного направления.
|Показатель
|Данные
|Погибшие
|1 человек
|Пострадавшие (всего)
|13 человек
|Госпитализированные
|7 человек
|Поваленные деревья
|Более 40 объектов
Актуальное расписание транслируется на вокзалах Ростов-Главный и доступно в мобильном приложении перевозчика.
Заявки принимаются по единому номеру экстренных служб 112 или в диспетчерские службы районов города.
Движение большинства автобусных маршрутов возобновлено, задержки сохраняются на участках с продолжающимися ремонтными работами.
Решение о выплатах принимается администрацией города после завершения работы комиссии по оценке ущерба.
"Такие разрушения при прохождении фронта указывают на необходимость экстренной ревизии состояния дренажных систем и устойчивости рекламных конструкций. Мы видим, как обрывы проводов каскадно отключают насосные станции, что является критической уязвимостью городской среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.
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