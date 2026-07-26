Урожай оказался в западне: логистический тупик в Ростовской области лишил аграриев выручки

Аграрный сектор Ростовской области столкнулся с серьезным логистическим тупиком: блокировка портов Азовского моря парализовала отгрузку зерна нового урожая. Местные фермеры оказались заложниками ситуации, когда склады переполнены пшеницей, а рынков сбыта катастрофически не хватает из-за избытка предложения внутри страны.
Основной удар пришелся по хозяйствам, имеющим высокую долговую нагрузку. Многие сельхозпроизводители рассчитывали закрыть субсидированные кредиты 2025 года за счет ранних продаж нынешнего сезона.
Однако остановка экспорта привела к тому, что потери урожая теперь приобретают финансовый характер: зерно есть, но превратить его в оборотные средства для выплаты зарплат и закупки топлива невозможно.
Ситуация осложняется тем, что через полтора месяца стартует уборка подсолнечника. Для проведения этой кампании требуются значительные ресурсы на ГСМ и подготовку спецтехники.
Фермеры отмечают, что если в ближайшие недели каналы сбыта не откроются, платить персоналу будет нечем. В некоторых районах фиксируются предложения от перекупщиков, которые пытаются забрать товар за бесценок — по 9-10 рублей за килограмм, что едва покрывает себестоимость.
"Региональные бюджеты и доходы аграриев сегодня напрямую зависят от скорости разблокировки логистических узлов. При отсутствии экспорта возникает эффект "бутылочного горлышка", который бьет по инвестиционным планам сельхозпредприятий", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Мнение о том, что избыток зерна пойдет на пользу внутреннему рынку, не находит поддержки у производителей. Мощности российских мукомольных предприятий и животноводческих комплексов ограничены текущим потреблением. Резко перерабатывать урожай в муку для внутреннего пользования мешает отсутствие избыточных заводов в каждом поселке.
Фермеры вынуждены хранить продукцию на складах, что требует дополнительных затрат на обслуживание хранилищ. При этом рынок уже отреагировал на ситуацию: цены в Ростовской области значительно ниже, чем в соседних регионах, где урожайность зерновых также показывает высокие результаты, но сохранены пути вывоза в Новороссийск.
"Высокая урожайность пшеницы в текущем году при ограниченном сбыте ставит под вопрос рентабельность посевной следующего года. Продовольственная безопасность обеспечена, но аграрии нуждаются в механизмах господдержки для компенсации низких закупочных цен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Из-за погодных условий, когда аномальная погода смещала графики сева, текущий сбор стал настоящим испытанием. Аграрии надеются, что к сентябрю, когда пойдет массовая жатва технических культур, ситуация в Азовском море стабилизируется.
|Показатель рынка
|Текущее состояние
|Закупочная цена (нал)
|9 руб./кг
|Предложение перекупщиков
|10,6 руб./кг
|Основная проблема
|Закрытие портов Азова
"С юридической точки зрения, задержки выплат по кредитам из-за форс-мажорных логистических сбоев могут стать поводом для переговоров о реструктуризации долгов, если аграрии смогут подтвердить отсутствие возможности сбыта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Внутренний рынок имеет предел потребления. Пшеницы производится значительно больше, чем требуется для производства хлеба и кормов внутри страны.
При соблюдении температурного режима и влажности зерно хранится годами, однако у фермеров нет времени ждать из-за необходимости платить зарплаты и налоги прямо сейчас.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.