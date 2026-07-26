Урожай оказался в западне: логистический тупик в Ростовской области лишил аграриев выручки

Аграрный сектор Ростовской области столкнулся с серьезным логистическим тупиком: блокировка портов Азовского моря парализовала отгрузку зерна нового урожая. Местные фермеры оказались заложниками ситуации, когда склады переполнены пшеницей, а рынков сбыта катастрофически не хватает из-за избытка предложения внутри страны.

Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка урожая пшеницы

Кризис ликвидности и кредитная ловушка

Основной удар пришелся по хозяйствам, имеющим высокую долговую нагрузку. Многие сельхозпроизводители рассчитывали закрыть субсидированные кредиты 2025 года за счет ранних продаж нынешнего сезона.

Однако остановка экспорта привела к тому, что потери урожая теперь приобретают финансовый характер: зерно есть, но превратить его в оборотные средства для выплаты зарплат и закупки топлива невозможно.

Ситуация осложняется тем, что через полтора месяца стартует уборка подсолнечника. Для проведения этой кампании требуются значительные ресурсы на ГСМ и подготовку спецтехники.

Фермеры отмечают, что если в ближайшие недели каналы сбыта не откроются, платить персоналу будет нечем. В некоторых районах фиксируются предложения от перекупщиков, которые пытаются забрать товар за бесценок — по 9-10 рублей за килограмм, что едва покрывает себестоимость.

"Региональные бюджеты и доходы аграриев сегодня напрямую зависят от скорости разблокировки логистических узлов. При отсутствии экспорта возникает эффект "бутылочного горлышка", который бьет по инвестиционным планам сельхозпредприятий", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ценовое давление и дефицит переработки

Мнение о том, что избыток зерна пойдет на пользу внутреннему рынку, не находит поддержки у производителей. Мощности российских мукомольных предприятий и животноводческих комплексов ограничены текущим потреблением. Резко перерабатывать урожай в муку для внутреннего пользования мешает отсутствие избыточных заводов в каждом поселке.

Фермеры вынуждены хранить продукцию на складах, что требует дополнительных затрат на обслуживание хранилищ. При этом рынок уже отреагировал на ситуацию: цены в Ростовской области значительно ниже, чем в соседних регионах, где урожайность зерновых также показывает высокие результаты, но сохранены пути вывоза в Новороссийск.

"Высокая урожайность пшеницы в текущем году при ограниченном сбыте ставит под вопрос рентабельность посевной следующего года. Продовольственная безопасность обеспечена, но аграрии нуждаются в механизмах господдержки для компенсации низких закупочных цен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Из-за погодных условий, когда аномальная погода смещала графики сева, текущий сбор стал настоящим испытанием. Аграрии надеются, что к сентябрю, когда пойдет массовая жатва технических культур, ситуация в Азовском море стабилизируется.

Показатель рынка Текущее состояние Закупочная цена (нал) 9 руб./кг Предложение перекупщиков 10,6 руб./кг Основная проблема Закрытие портов Азова

"С юридической точки зрения, задержки выплат по кредитам из-за форс-мажорных логистических сбоев могут стать поводом для переговоров о реструктуризации долгов, если аграрии смогут подтвердить отсутствие возможности сбыта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя продать всё зерно внутри России?

Внутренний рынок имеет предел потребления. Пшеницы производится значительно больше, чем требуется для производства хлеба и кормов внутри страны.

Как долго пшеница может лежать на складе?

При соблюдении температурного режима и влажности зерно хранится годами, однако у фермеров нет времени ждать из-за необходимости платить зарплаты и налоги прямо сейчас.

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