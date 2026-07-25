В Ростове-на-Дону ураганный ветер спровоцировал сбой в движении пассажирских поездов

Ураганный ветер и проливные дожди в Ростове-на-Дону спровоцировали сбой в работе железнодорожного узла. Из-за выхода из строя тяговой подстанции и автоматики регулирования движения на путях застряли 27 пассажирских составов. По информации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), время опоздания поездов варьируется от получаса до четырех часов.

Фото: commons.wikimedia.org by 2lowterrain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЭД4М-0361, Россия, Санкт-Петербург, станция Зеленогорск (Trainpix 175181)

Масштаб транспортного сбоя

Отключение энергоснабжения на железной дороге затронуло ключевые направления, связывающие южные курорты с центральными и северными регионами страны. В списке задержанных рейсов значатся поезда №233 Новороссийск — Москва, №155 Анапа — Москва и №479 Сухум — Санкт-Петербург. Ситуация осложняется тем, что ураганный ветер обесточил контактную сеть, лишив возможности оперативно возобновить график движения без вмешательства ремонтных бригад.

Поезд / Маршрут Примерное время задержки №233 Новороссийск — Москва от 30 мин до 4 часов №155 Анапа — Москва от 30 мин до 4 часов №479 Сухум — Санкт-Петербург от 30 мин до 4 часов

Последствия для инфраструктуры области

Непогода ударила не только по логистике, но и по жизнеобеспечению населенных пунктов. По словам губернатора Юрия Слюсаря, энергоснабжение нарушено в 15 муниципалитетах. Массовые аварии на ЛЭП привели к остановке насосных станций.

"Инцидент в Ростове-на-Дону наглядно демонстрирует уязвимость железнодорожных узлов перед экстремальными погодными явлениями. Отключение тяговой подстанции — это критический сбой, так как он парализует не только движение составов, но и работу систем СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки). Срок восстановления в 4 часа в таких условиях считается нормативным, однако каскадный эффект задержек может ощущаться на всей сети СКЖД в течение суток", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Как узнать точное время прибытия поезда?

Точная информация доступна в справочных службах вокзалов и в разделе "Фактическое движение поездов" на сайте перевозчика.

Будут ли выплачены компенсации за задержку?

По правилам перевозок, компенсация выплачивается при вине железной дороги. Если задержка признана следствием непреодолимой силы (урагана), выплаты могут быть ограничены.

Работают ли системы кондиционирования в стоящих поездах?

При отключении внешнего энергоснабжения кондиционеры работают от аккумуляторных батарей ограниченное время, после чего температура в вагонах может начать расти.

Как долго продлятся восстановительные работы?

Ремонт подстанции ведется непрерывно, однако полное вхождение поездов в график ожидается не ранее конца текущих суток.

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