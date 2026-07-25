Битва за жизнь на Эльбрусе: два альпиниста погибли, четверых ищут на высоте 5100 метров

В Кабардино-Балкарии спасатели ведут поисковую операцию на склонах Эльбруса. Во время спуска группы из семи альпинистов двое участников погибли, судьба ещё четверых остается неизвестной. О трагедии сообщил седьмой член группы, которому удалось самостоятельно спуститься с горы и связаться с экстренными службами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Эльбрус с туристами

Трагедия на седловине

По предварительным данным Следственного управления СК по Кабардино-Балкарии, группа начала восхождение 25 июля 2026 года. На высоте 5100 метров, что соответствует району седловины Эльбруса, двоим альпинистам резко стало плохо. "Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли", — официально заявили в ведомстве.

Сложные горные условия часто усугубляются резкой переменой погоды. Ранее в южных регионах уже фиксировались масштабные сбои из-за климатических аномалий, когда разрушительный удар стихии приводил к парализации инфраструктуры. В горах подобные процессы развиваются кратно быстрее.

Параметр происшествия Данные Общее число участников 7 человек Высота инцидента 5100 метров Статус группы 2 погибли, 4 ищут, 1 спасся

Поиски и риски

Поисковые работы осложняются спецификой высокогорья. В регионах со сложным рельефом критически важно соблюдение протоколов безопасности.

Высота 5100 метров является так называемой "зоной смерти" для неакклиматизированного организма, где остро ощущается нехватка кислорода и возможно развитие высотного отека легких или мозга.

"Ситуация на Эльбрусе часто недооценивается из-за кажущейся доступности горы, однако резкие скачки давления и гипоксия на седловине могут убить подготовленного человека за считанные часы", — подчеркнула эксперт по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.

Главным вызовом для спасателей остается "золотое окно" — короткий промежуток времени до наступления темноты или ухудшения видимости, когда поиск людей на открытом леднике еще возможен визуально.

Ответы на популярные вопросы

Зарегистрирована ли была группа в МЧС?

На данный момент следствие уточняет статус регистрации группы перед выходом на маршрут.

Какая причина смерти двоих альпинистов?

По предварительной информации от выжившего участника, туристам стало плохо, что обычно указывает на горную болезнь или сердечную недостаточность.

Где именно ведутся поиски?

Поисково-спасательная операция сосредоточена в районе отметки 5100 метров и на путях возможного спуска группы.

Привлечена ли авиация к поискам?

Использование вертолетов зависит от погодных условий и силы ветра на вершине в текущий момент.

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