Ростов-на-Дону и Таганрог остались без электричества из-за повреждения линий электропередач

Мощный циклон с ураганным ветром и ливнями вывел из строя системы жизнеобеспечения в 15 муниципалитетах Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, стихия спровоцировала массовые отключения электричества и остановку насосных станций, обеспечивающих подачу воды в жилые дома и социальные объекты.
Разгул стихии затронул как крупные промышленные центры, так и сельские территории. В список муниципалитетов, где зафиксированы серьезные повреждения линий электропередач, вошли Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Батайск, Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. В сельской местности под удар попали Азовский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Усть-Донецкий и Мясниковский районы.
Прекращение подачи тока на объекты водоканала привело к "сухому" режиму в кранах жителей десяти территорий. Помимо Ростова-на-Дону, дефицит ресурса ощутили жители Гуково, Зверево, Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска и Азова. Аналогичные проблемы возникли в Азовском, Красносулинском и Каменском районах.
Несмотря на продолжающиеся осадки и сильный ветер, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Основные усилия сосредоточены на расчистке завалов: шторм повалил десятки деревьев, которые блокируют проезды и повреждают автомобили.
|Сектор поражения
|Количество затронутых районов/городов
|Основная причина сбоя
|Электроснабжение
|15
|Обрыв ЛЭП, ураганный ветер
|Водоснабжение
|10
|Остановка насосов из-за обесточивания
|Транспорт
|Областной охват
|Поваленные деревья, сбой контактной сети
"Масштабные отключения воды при ураганах в Ростовской области часто связаны с отсутствием резервных источников питания на старых насосных станциях. Для предотвращения таких коллапсов необходима модернизация систем ЖКХ с установкой автономных генераторов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Водоснабжение будет возобновляться поэтапно по мере подачи электричества на насосные агрегаты. В крупных городах основные работы планируют завершить в течение суток.
Нет, спасатели рекомендуют воздержаться от использования лифтов и электроприборов до полной стабилизации работы сетей во избежание блокировки и поломок.
Необходимо немедленно сообщить в единую диспетчерскую службу (112) или в аварийную службу электросетей, не приближаясь к месту обрыва ближе чем на 8 метров.
Компенсация возможна, если будет доказано, что дерево было аварийным, а владелец не нарушил правила парковки. Для этого необходимо зафиксировать инцидент вызвав полицию или сотрудников УК.
Как правильно размножить чёрную смородину зелёными черенками: экспертные советы по выбору побегов, технике нарезки и укоренению для здорового сада.