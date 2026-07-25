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Ростов-на-Дону и Таганрог остались без электричества из-за повреждения линий электропередач

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Мощный циклон с ураганным ветром и ливнями вывел из строя системы жизнеобеспечения в 15 муниципалитетах Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, стихия спровоцировала массовые отключения электричества и остановку насосных станций, обеспечивающих подачу воды в жилые дома и социальные объекты.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

География отключений энергии

Разгул стихии затронул как крупные промышленные центры, так и сельские территории. В список муниципалитетов, где зафиксированы серьезные повреждения линий электропередач, вошли Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Батайск, Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. В сельской местности под удар попали Азовский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Усть-Донецкий и Мясниковский районы.

Кризис водоснабжения

Прекращение подачи тока на объекты водоканала привело к "сухому" режиму в кранах жителей десяти территорий. Помимо Ростова-на-Дону, дефицит ресурса ощутили жители Гуково, Зверево, Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска и Азова. Аналогичные проблемы возникли в Азовском, Красносулинском и Каменском районах.

Ход восстановительных работ

Несмотря на продолжающиеся осадки и сильный ветер, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Основные усилия сосредоточены на расчистке завалов: шторм повалил десятки деревьев, которые блокируют проезды и повреждают автомобили. 

Сектор поражения Количество затронутых районов/городов Основная причина сбоя
Электроснабжение 15 Обрыв ЛЭП, ураганный ветер
Водоснабжение 10 Остановка насосов из-за обесточивания
Транспорт Областной охват Поваленные деревья, сбой контактной сети

"Масштабные отключения воды при ураганах в Ростовской области часто связаны с отсутствием резервных источников питания на старых насосных станциях. Для предотвращения таких коллапсов необходима модернизация систем ЖКХ с установкой автономных генераторов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Когда полностью восстановят подачу воды?

Водоснабжение будет возобновляться поэтапно по мере подачи электричества на насосные агрегаты. В крупных городах основные работы планируют завершить в течение суток.

Безопасно ли пользоваться лифтами при таких скачках напряжения?

Нет, спасатели рекомендуют воздержаться от использования лифтов и электроприборов до полной стабилизации работы сетей во избежание блокировки и поломок.

Куда обращаться при обнаружении оборванных проводов?

Необходимо немедленно сообщить в единую диспетчерскую службу (112) или в аварийную службу электросетей, не приближаясь к месту обрыва ближе чем на 8 метров.

Будут ли выплачены компенсации за поврежденные деревьями автомобили?

Компенсация возможна, если будет доказано, что дерево было аварийным, а владелец не нарушил правила парковки. Для этого необходимо зафиксировать инцидент вызвав полицию или сотрудников УК.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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