Пятая Гонка Героев в Менделеевске объединила 450 компаний

В Менделеевске сегодня стартовала юбилейная пятая «Гонка Героев: От рассвета до заката!». По данным заместитель Премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, число компаний-участниц выросло в полтора раза: с 300 до 450.
"Это мероприятие объединяет наших работников и предприятия, делает сильнее. Так что это не просто праздник, это командообразование", — подчеркнул Олег Коробченко.
Министр добавил, что такие проекты помогают популяризировать здоровый образ жизни и укрепляют связи внутри трудовых коллективов.
Спортсменам предстоит пройти дистанцию более 12 километров. На маршруте установили почти 50 препятствий, включая ледяную воду и тематические объекты: вертолет, тепловоз, вагоны и трамвай Пастернака.
|Параметр
|Показатель
|Количество компаний-участников
|450
|Длина трассы
|Более 12 км
|Число препятствий
|Около 50
|Ожидаемое число посетителей
|15 тысяч человек
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что после финала соревнований все привезенные конструкции останутся в городе и превратятся в новые арт-объекты.
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