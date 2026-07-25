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Пятая Гонка Героев в Менделеевске объединила 450 компаний

Россия » Поволжье » Казань

В Менделеевске сегодня стартовала юбилейная пятая «Гонка Героев: От рассвета до заката!». По данным заместитель Премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, число компаний-участниц выросло в полтора раза: с 300 до 450.

Куперсхиллская сырная гонка
Фото: commons.wikimedia.org by Dave Farrance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куперсхиллская сырная гонка

"Это мероприятие объединяет наших работников и предприятия, делает сильнее. Так что это не просто праздник, это командообразование", — подчеркнул Олег Коробченко.

Министр добавил, что такие проекты помогают популяризировать здоровый образ жизни и укрепляют связи внутри трудовых коллективов.

Трасса и инфраструктура

Спортсменам предстоит пройти дистанцию более 12 километров. На маршруте установили почти 50 препятствий, включая ледяную воду и тематические объекты: вертолет, тепловоз, вагоны и трамвай Пастернака.

Параметр Показатель
Количество компаний-участников 450
Длина трассы Более 12 км
Число препятствий Около 50
Ожидаемое число посетителей 15 тысяч человек

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что после финала соревнований все привезенные конструкции останутся в городе и превратятся в новые арт-объекты.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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