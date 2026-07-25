В калининградском сквере нашли предметы быта и остатки зданий XIV–XVII веков

В Калининграде при подготовке сквера у Ленинского проспекта к благоустройству обнаружили предметы быта и фрагменты зданий, созданные в XIV-XVII веках.
Находки нашли во время раскопок. Артефакты четырех столетий подтверждают, что эта часть города когда-то входила в состав крепости Кёнигсберг. Среди предметов есть вещи, которыми могли пользоваться местные ремесленники и торговцы того времени.
"Находки подтверждают богатую историю района", — отметили историки.
Сейчас все предметы находятся у специалистов. Их изучают и консервируют. Дальнейшие работы на участке могут дать больше данных о том, как был устроен город в период своего расцвета.
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