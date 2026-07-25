Рекордный удой молока в Архангельской области обеспечил племенной завод

В деревне Тарасовской Вельского округа запустили животноводческий комплекс на две тысячи голов крупного рогатого скота. Объект принадлежит агрофирме «Вельская» — единственному государственному сельхозпредприятию Архангельской области. С работой фермы ознакомился губернатор Александр Цыбульский.
Новый комплекс позволил собрать лучшее поголовье в одном месте вместо четырех разных отделений. Это упростило обслуживание животных и снизило себестоимость продукции. В проекте используют беспривязное круглогодичное содержание скота, а доение проходит в зале с карусельной линией на 72 места.
Предприятие имеет статус племенного завода по разведению голштинской породы. На 1 июля 2026 года в хозяйстве насчитывается 4627 голов скота, из них 2000 — коровы.
|Показатель
|Значение (за 2025 год)
|Производство молока
|20,67 тыс. тонн
|Удой на одну корову
|11 989 кг (рекорд региона)
|Производство мяса
|712 тонн
Сейчас ферма ежедневно отправляет на переработку 65 тонн молока. Полную проектную мощность комплекс выйдет на уровень в 2029 году.
Строительство комплекса обошлось в 2,67 млрд рублей. Проект поддержал банк ВТБ. Помимо фермы, агрофирма обновляет парк техники для заготовки собственных кормов. Только в 2024 году закупили четыре трактора на сумму более 36 млн рублей, а годом ранее приобрели еще 11 единиц техники.
Государственная поддержка также помогает развитию: в прошлом году предприятие получило из бюджетов 68,7 млн рублей. Средства направили на племенную работу и повышение продуктивности скотоводства.
Сейчас около 70% молока, производимого в области (всего более 400 тонн в сутки), увозится на переработку в другие регионы. Чтобы изменить эту ситуацию, агрофирма «Вельская» планирует построить собственный молочный завод.
"Молочный завод, который мы планируем создать, будет в сутки перерабатывать до 300 тонн молока и производить сыры, кефир, сметану, йогурты и многое другое. Объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей", — сообщил генеральный директор АО «Агрофирма «Вельская» Александр Чирков.
Земельный участок под завод уже выбран. Губернатор поручил профильному министерству сопроводить проект с привлечением льготных кредитов, чтобы создать региональный бренд продукции и увеличить доходы областного бюджета.
"Надо этот проект обязательно запустить, чтобы обеспечить полный цикл производства", — отметил Александр Цыбульский.
Также глава региона поручил подготовить документы в Минсельхоз России для компенсации затрат на модернизацию АПК и включить предприятие в программу развития сельских территорий для оплаты обучения сотрудников.
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