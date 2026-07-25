Рекордный удой молока в Архангельской области обеспечил племенной завод

В деревне Тарасовской Вельского округа запустили животноводческий комплекс на две тысячи голов крупного рогатого скота. Объект принадлежит агрофирме «Вельская» — единственному государственному сельхозпредприятию Архангельской области. С работой фермы ознакомился губернатор Александр Цыбульский.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Фермер в синей форме кормит коров в современном коровнике

Новый комплекс позволил собрать лучшее поголовье в одном месте вместо четырех разных отделений. Это упростило обслуживание животных и снизило себестоимость продукции. В проекте используют беспривязное круглогодичное содержание скота, а доение проходит в зале с карусельной линией на 72 места.

Показатели агрофирмы

Предприятие имеет статус племенного завода по разведению голштинской породы. На 1 июля 2026 года в хозяйстве насчитывается 4627 голов скота, из них 2000 — коровы.

Показатель Значение (за 2025 год) Производство молока 20,67 тыс. тонн Удой на одну корову 11 989 кг (рекорд региона) Производство мяса 712 тонн

Сейчас ферма ежедневно отправляет на переработку 65 тонн молока. Полную проектную мощность комплекс выйдет на уровень в 2029 году.

Инвестиции и техника

Строительство комплекса обошлось в 2,67 млрд рублей. Проект поддержал банк ВТБ. Помимо фермы, агрофирма обновляет парк техники для заготовки собственных кормов. Только в 2024 году закупили четыре трактора на сумму более 36 млн рублей, а годом ранее приобрели еще 11 единиц техники.

Государственная поддержка также помогает развитию: в прошлом году предприятие получило из бюджетов 68,7 млн рублей. Средства направили на племенную работу и повышение продуктивности скотоводства.

Планы по строительству завода

Сейчас около 70% молока, производимого в области (всего более 400 тонн в сутки), увозится на переработку в другие регионы. Чтобы изменить эту ситуацию, агрофирма «Вельская» планирует построить собственный молочный завод.

"Молочный завод, который мы планируем создать, будет в сутки перерабатывать до 300 тонн молока и производить сыры, кефир, сметану, йогурты и многое другое. Объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей", — сообщил генеральный директор АО «Агрофирма «Вельская» Александр Чирков.

Земельный участок под завод уже выбран. Губернатор поручил профильному министерству сопроводить проект с привлечением льготных кредитов, чтобы создать региональный бренд продукции и увеличить доходы областного бюджета.

"Надо этот проект обязательно запустить, чтобы обеспечить полный цикл производства", — отметил Александр Цыбульский.

Также глава региона поручил подготовить документы в Минсельхоз России для компенсации затрат на модернизацию АПК и включить предприятие в программу развития сельских территорий для оплаты обучения сотрудников.