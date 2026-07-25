Степной пожар в Калмыкии охватил 3500 квадратных метров сухой травы

В районе Астраханского поста в Калмыкии произошел степной пожар. Огонь охватил участок сухой травы площадью 3500 квадратных метров.
Сообщение о задымлении поступило в экстренные службы сегодня в 13:55. На место выехали расчеты МЧС, которым пришлось бороться с пламенем в условиях сильного ветра — порывы воздуха быстро разносили огонь по сухой растительности.
Для локализации пожара задействовали четыре звена газодымозащитной службы. В итоге возгорание полностью ликвидировали.
Сейчас сотрудники ведомства выясняют, что стало причиной пожара и кто допустил возгорание.
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