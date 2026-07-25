Степной пожар в Калмыкии охватил 3500 квадратных метров сухой травы

В районе Астраханского поста в Калмыкии произошел степной пожар. Огонь охватил участок сухой травы площадью 3500 квадратных метров.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сжигание сухих листьев

Сообщение о задымлении поступило в экстренные службы сегодня в 13:55. На место выехали расчеты МЧС, которым пришлось бороться с пламенем в условиях сильного ветра — порывы воздуха быстро разносили огонь по сухой растительности.

Для локализации пожара задействовали четыре звена газодымозащитной службы. В итоге возгорание полностью ликвидировали.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют, что стало причиной пожара и кто допустил возгорание.