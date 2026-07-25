Высшее образование в России разделят на базовый и специализированный уровни

Российские университеты перейдут на новую модель обучения до 2030 года. Сроки внедрения реформы утвердил Миннауки, о чем сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Евгений Сидоров - лекция в аудитории

Для студентов это означает смену структуры дипломов и принципов подготовки. Теперь высшее образование разделят на два уровня: базовый и специализированный. Аспирантуру выделят в отдельный профессиональный уровень, который сосредоточится исключительно на подготовке ученых и преподавателей.

Сейчас систему обкатывают в 17 вузах. Эксперимент начался в мае 2023 года с шести учебных заведений, позже список расширили. Всего в пилотном проекте участвуют 581 образовательная программа. Опыт этих университетов ляжет в основу реформы для всех вузов страны.

Параметр реформы Детали Срок завершения до 2030 года Количество вузов-пилотов 17 заведений Число тестовых программ 581 программа

"Образовательная сфера отличается консервативностью, поэтому переход требует одновременно решительных и осторожных действий", — пояснил Константин Могилевский.

По мнению замминистра, такие меры помогут повысить качество подготовки специалистов и избежать просадок в уровне образования при переходе на новую систему.

Ответы на популярные вопросы

Когда реформа коснется всех студентов?

Полный переход всех университетов страны на новую модель должен завершиться к 2030 году.

Что изменится в структуре обучения?

Обучение разделят на базовое и специализированное уровни, а аспирантура станет отдельной ступенью для будущих исследователей и педагогов.