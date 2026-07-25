Высшее образование в России разделят на базовый и специализированный уровни

Российские университеты перейдут на новую модель обучения до 2030 года. Сроки внедрения реформы утвердил Миннауки, о чем сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский.
Для студентов это означает смену структуры дипломов и принципов подготовки. Теперь высшее образование разделят на два уровня: базовый и специализированный. Аспирантуру выделят в отдельный профессиональный уровень, который сосредоточится исключительно на подготовке ученых и преподавателей.
Сейчас систему обкатывают в 17 вузах. Эксперимент начался в мае 2023 года с шести учебных заведений, позже список расширили. Всего в пилотном проекте участвуют 581 образовательная программа. Опыт этих университетов ляжет в основу реформы для всех вузов страны.
|Параметр реформы
|Детали
|Срок завершения
|до 2030 года
|Количество вузов-пилотов
|17 заведений
|Число тестовых программ
|581 программа
"Образовательная сфера отличается консервативностью, поэтому переход требует одновременно решительных и осторожных действий", — пояснил Константин Могилевский.
По мнению замминистра, такие меры помогут повысить качество подготовки специалистов и избежать просадок в уровне образования при переходе на новую систему.
Полный переход всех университетов страны на новую модель должен завершиться к 2030 году.
Обучение разделят на базовое и специализированное уровни, а аспирантура станет отдельной ступенью для будущих исследователей и педагогов.
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