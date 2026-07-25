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В Теньгушевском районе Мордовии обновят дорожную сеть в поселках и селах

Россия » Поволжье » Саранск

В Теньгушевском районе Мордовии обновят дорожную сеть: работы охватят как существующую застройку, так и новые жилые кварталы. В 2026 году строители отремонтируют улицу Штабную в поселке Барашево.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Параллельно с этим в самом селе Теньгушево проложат дорогу по улице Западная. Этот участок имеет приоритетное социальное значение, так как там сейчас выделяют землю под строительство жилья.

"Это новая, молодая улица, на которой выделяют участки для строительства домов детям-сиротам, молодым специалистам и участникам специальной военной операции", — сообщили в администрации района.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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