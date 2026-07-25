В Теньгушевском районе Мордовии обновят дорожную сеть в поселках и селах

В Теньгушевском районе Мордовии обновят дорожную сеть: работы охватят как существующую застройку, так и новые жилые кварталы. В 2026 году строители отремонтируют улицу Штабную в поселке Барашево.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Параллельно с этим в самом селе Теньгушево проложат дорогу по улице Западная. Этот участок имеет приоритетное социальное значение, так как там сейчас выделяют землю под строительство жилья.

"Это новая, молодая улица, на которой выделяют участки для строительства домов детям-сиротам, молодым специалистам и участникам специальной военной операции", — сообщили в администрации района.