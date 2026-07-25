Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Степной пожар в Калмыкии охватил 3500 квадратных метров сухой травы
Прощание с Голливудом стало реальностью: знаменитый артист променял камеру на графические чернила
Не всякая прохлада дружит с урожаем: репчатый лук до весны дожиает только в верном месте
Высшее образование в России разделят на базовый и специализированный уровни
Сельдь, авокадо и моцарелла: неожиданное сочетание, которое превращает простую закуску в деликатес
В Теньгушевском районе Мордовии обновят дорожную сеть в поселках и селах
Пермский муниципальный округ выиграл два матча игрового дня в Кудымкаре
В Оренбургской области зафиксировали спад заболеваемости большинством инфекций
Хотели украсить участок, а получили иск? Какие деревья нельзя сажать рядом с соседским забором

Шторм в Ростове-на-Дону: к расчистке города привлечены 14 спецбригад

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Коммунальные и аварийные службы Ростова-на-Дону расчищают город после сильного ливня с ветром. Стихия повалила более 40 деревьев и крупных веток, число заявок от жителей продолжает расти.

"Сейчас задействованы шесть расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы и 8 аварийных бригад от администраций районов города, а также силы ресурсоснабжающих организаций", — сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

К работам также подключат спасателей от ДПЧС РО. Глава города поручил руководителям районов максимально быстро реагировать на сообщения горожан об обрывах линий или завалах дорог.

Показатель Значение
Поваленные деревья и ветки 40+ единиц
Расчеты спасателей города 6 расчетов
Аварийные бригады районов 8 бригад

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Сейчас читают
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Центральный банк РФ зафиксировал укрепление рубля к основным мировым валютам
Экономика и бизнес
Центральный банк РФ зафиксировал укрепление рубля к основным мировым валютам
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Популярное
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу

Как правильно размножить чёрную смородину зелёными черенками: экспертные советы по выбору побегов, технике нарезки и укоренению для здорового сада.

Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Не сухая яичница, а сочная тортилья: культовый испанский сытный завтрак на сковороде
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Последние материалы
Пермский муниципальный округ выиграл два матча игрового дня в Кудымкаре
В Оренбургской области зафиксировали спад заболеваемости большинством инфекций
Хотели украсить участок, а получили иск? Какие деревья нельзя сажать рядом с соседским забором
Нижний Новгород снова столкнется с мощными ливнями после шторма 22 июля
Глава Глазова Сергей Коновалов сообщил о подтоплении 11 придомовых участков
Петербург украсят триколором и огнем Ростральных колонн в честь Дня ВМФ
В Самарской области температура воздуха поднимется до +40 градусов
Жители Алушты смогут получить выплаты из-за длительного отсутствия света
Малина, шоколад и творог творят чудеса: пирог, который исчезает со стола быстрее любого торта
Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.