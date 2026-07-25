Шторм в Ростове-на-Дону: к расчистке города привлечены 14 спецбригад

Коммунальные и аварийные службы Ростова-на-Дону расчищают город после сильного ливня с ветром. Стихия повалила более 40 деревьев и крупных веток, число заявок от жителей продолжает расти.
"Сейчас задействованы шесть расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы и 8 аварийных бригад от администраций районов города, а также силы ресурсоснабжающих организаций", — сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
К работам также подключат спасателей от ДПЧС РО. Глава города поручил руководителям районов максимально быстро реагировать на сообщения горожан об обрывах линий или завалах дорог.
|Показатель
|Значение
|Поваленные деревья и ветки
|40+ единиц
|Расчеты спасателей города
|6 расчетов
|Аварийные бригады районов
|8 бригад
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