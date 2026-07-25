Шторм в Ростове-на-Дону: к расчистке города привлечены 14 спецбригад

Коммунальные и аварийные службы Ростова-на-Дону расчищают город после сильного ливня с ветром. Стихия повалила более 40 деревьев и крупных веток, число заявок от жителей продолжает расти.

"Сейчас задействованы шесть расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы и 8 аварийных бригад от администраций районов города, а также силы ресурсоснабжающих организаций", — сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

К работам также подключат спасателей от ДПЧС РО. Глава города поручил руководителям районов максимально быстро реагировать на сообщения горожан об обрывах линий или завалах дорог.

Показатель Значение Поваленные деревья и ветки 40+ единиц Расчеты спасателей города 6 расчетов Аварийные бригады районов 8 бригад

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.