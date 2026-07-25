Пермский муниципальный округ выиграл два матча игрового дня в Кудымкаре

В Кудымкаре определяют сильнейшую футбольную команду Пермского края в рамках сельских «Спортивных игр – 2026». Сборная принимающего округа потерпела третье поражение подряд, а лидеры турнира уверенно закрепляют свои позиции.
В пятницу, 25 июля, на стадионе «Парма» прошли матчи I группы. День начался с разгрома: сборная Пермского муниципального округа обыграла Верещагино со счетом 9:0.
Сложным оказался матч для хозяев поля — сборной Кудымкарского МО. Против них вышли футболисты Нытвенского округа. В первый тайм кудымкарцы пропустили трижды: забили Югов, Салимуллин и Безматерных.
После перерыва тренер Николай Любровский обновил состав. Замены оживили игру, а усталость соперников позволила вернуть инициативу. Александр Караваев реализовал пенальти, а Леонид Старцев забил еще один мяч. Несмотря на давление, кудымкарцы не смогли сравнять счет — матч завершился победой Нытвенского МО со счетом 3:2.
В других встречах дня Верещагино минимально обыграли Осинцы (1:0), а Пермский округ закрыл игровой день победой над Нытвой (2:0).
|Матч
|Результат
|Пермский МО — Верещагино
|9:0
|Кудымкарский МО — Нытвенский МО
|2:3
|Осинский МО — Верещагино
|0:1
|Пермский МО — Нытвенский МО
|2:0
Напомним, что в прошлом году победу одержала сборная Пермского округа, обыграв хозяев турнира со счетом 2:0. Третье место тогда заняли представители Осинского муниципального округа. Сельские «Спортивные игры» остаются одной из главных традиций региона и проводятся более полувека.
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