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Пермский муниципальный округ выиграл два матча игрового дня в Кудымкаре

Россия » Поволжье » Пермь

В Кудымкаре определяют сильнейшую футбольную команду Пермского края в рамках сельских «Спортивных игр – 2026». Сборная принимающего округа потерпела третье поражение подряд, а лидеры турнира уверенно закрепляют свои позиции.

Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Фото: https://unsplash.com by Wesley Tingey is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

В пятницу, 25 июля, на стадионе «Парма» прошли матчи I группы. День начался с разгрома: сборная Пермского муниципального округа обыграла Верещагино со счетом 9:0.

Сложным оказался матч для хозяев поля — сборной Кудымкарского МО. Против них вышли футболисты Нытвенского округа. В первый тайм кудымкарцы пропустили трижды: забили Югов, Салимуллин и Безматерных.

После перерыва тренер Николай Любровский обновил состав. Замены оживили игру, а усталость соперников позволила вернуть инициативу. Александр Караваев реализовал пенальти, а Леонид Старцев забил еще один мяч. Несмотря на давление, кудымкарцы не смогли сравнять счет — матч завершился победой Нытвенского МО со счетом 3:2.

В других встречах дня Верещагино минимально обыграли Осинцы (1:0), а Пермский округ закрыл игровой день победой над Нытвой (2:0).

Матч Результат
Пермский МО — Верещагино 9:0
Кудымкарский МО — Нытвенский МО 2:3
Осинский МО — Верещагино 0:1
Пермский МО — Нытвенский МО 2:0

Расписание финальных игр (26 июля)

  • 11:00 — Нытвенский МО против Осинского МО
  • 12:30 — Кудымкарский МО против Пермского МО

Напомним, что в прошлом году победу одержала сборная Пермского округа, обыграв хозяев турнира со счетом 2:0. Третье место тогда заняли представители Осинского муниципального округа. Сельские «Спортивные игры» остаются одной из главных традиций региона и проводятся более полувека.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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