В Оренбургской области зафиксировали спад заболеваемости большинством инфекций, включая ОРВИ, пневмонию, коклюш, скарлатину и ветряную оспу. Также снизилось число случаев хронического гепатита В, описторхоза, педикулеза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
В регионе не обнаружили случаев заражения холерой, дифтерией, бешенством, брюшным тифом, краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, сибирской язвой и клещевым энцефалитом.
Противоположная динамика наблюдается по острым кишечным инфекциям, инфекционному мононуклеозу и энтеробиозу — здесь медики отмечают рост числа пациентов.
Чтобы остановить распространение этих болезней, Роспотребнадзор усилил санитарно-гигиенический контроль и противоэпидемические меры.
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