В Оренбургской области зафиксировали спад заболеваемости большинством инфекций

В Оренбургской области зафиксировали спад заболеваемости большинством инфекций, включая ОРВИ, пневмонию, коклюш, скарлатину и ветряную оспу. Также снизилось число случаев хронического гепатита В, описторхоза, педикулеза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

В регионе не обнаружили случаев заражения холерой, дифтерией, бешенством, брюшным тифом, краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, сибирской язвой и клещевым энцефалитом.

Противоположная динамика наблюдается по острым кишечным инфекциям, инфекционному мононуклеозу и энтеробиозу — здесь медики отмечают рост числа пациентов.

Чтобы остановить распространение этих болезней, Роспотребнадзор усилил санитарно-гигиенический контроль и противоэпидемические меры.