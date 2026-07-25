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Нижний Новгород снова столкнется с мощными ливнями после шторма 22 июля

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородскую область и Нижний Новгород в ближайшие сутки накроют сильные ливни. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по региону, интенсивные осадки начнутся днем 25 июля и продлятся до ночи 26 июля.

Черный дождь в городе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Черный дождь в городе

МЧС предупреждает о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций. Стихия может привести к подтоплению дорог, низменных участков земли, сельхозугодий и низководных мостов. Также под угрозой оказались опоры ЛЭП и линии связи.

В регионе возможны оползни и сбои в работе систем ЖКХ из-за избытка воды.

Риск Возможные последствия
Инфраструктура Подтопление дорог, мостов, сбои в ЖКХ и связи
Природа и почва Оползни, затопление сельхозугодий

Это не первый серьезный удар стихии за неделю. 22 июля Нижний Новгород уже столкнулся с мощным ливнем, который сопровождался градом и порывами ветра до 17 м/с.

"Возможны подтопления низменных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий", — сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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