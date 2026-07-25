Нижний Новгород снова столкнется с мощными ливнями после шторма 22 июля

Нижегородскую область и Нижний Новгород в ближайшие сутки накроют сильные ливни. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по региону, интенсивные осадки начнутся днем 25 июля и продлятся до ночи 26 июля.
МЧС предупреждает о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций. Стихия может привести к подтоплению дорог, низменных участков земли, сельхозугодий и низководных мостов. Также под угрозой оказались опоры ЛЭП и линии связи.
В регионе возможны оползни и сбои в работе систем ЖКХ из-за избытка воды.
|Риск
|Возможные последствия
|Инфраструктура
|Подтопление дорог, мостов, сбои в ЖКХ и связи
|Природа и почва
|Оползни, затопление сельхозугодий
Это не первый серьезный удар стихии за неделю. 22 июля Нижний Новгород уже столкнулся с мощным ливнем, который сопровождался градом и порывами ветра до 17 м/с.
"Возможны подтопления низменных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий", — сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
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