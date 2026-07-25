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Глава Глазова Сергей Коновалов сообщил о подтоплении 11 придомовых участков

Россия » Поволжье » Ижевск

Ливневые дожди в Удмуртии привели к разливу реки Сыга. В Глазове вода зашла на 11 придомовых участков, из-за чего жителям пяти домов временно отключили газ, — сообщил глава города Сергей Коновалов.

Система отопления загородного дома
Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кожин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Система отопления загородного дома

Пик подъема воды зафиксировали в ночь на 25 июля. Сейчас уровень реки начал снижаться: в районе пешеходного моста по улице Кирова отметка упала на 20 см.

Чтобы избежать загрязнения почвы и воды, коммунальные службы экстренно очистили прибрежную зону Западного поселка. С площадок ТКО и улиц вывезли четыре самосвала мусора объемом по 20 кубов каждый. Оставшиеся свалки в поселке уберут в течение следующей недели.

Показатель Значение (паводок 25 июля)
Подтопленные территории 11 участков
Отключения газа 5 объектов
Спад воды (ул. Кирова) 20 см
Вывезенный мусор 80 кубометров

Стихия затронула и транспортную инфраструктуру района: дожди вновь размыли насыпь на дороге, ведущей в деревню Порпиево.

Ситуация в Глазове остается напряженной. Всего две недели назад, 14 июля, Сыга вышла из берегов масштабнее — тогда вода затопила более 200 домовладений в городе и соседнем СНТ.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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