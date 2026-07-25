Петербург украсят триколором и огнем Ростральных колонн в честь Дня ВМФ

Петербург отметит День Военно-Морского Флота 26 июля. Город украсят праздничной подсветкой и огнем Ростральных колонн, а основные торжества развернутся в Кронштадте и центре города.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Автодорожный металлический разводной мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге

С вечера 26 июля до раннего утра 27 июля Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветят в цвета российского триколора. Огни включат в 22:10 и погасят в 3:55.

На стрелке Васильевского острова дважды зажгут факелы Ростральных колонн: утром с 8:45 до 11:45 и вечером с 21:00 до 23:30.

Программа мероприятий

Центральные события праздника традиционно пройдут в Кронштадте. Там накануне открыли памятник "Ангелы Мессины", который посвящен подвигу моряков Балтийского флота.

В самом Петербурге запланировали церемонии возложения цветов к памятникам Петру I и адмиралу Ушакову на Сенатской площади, а также праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский". Параллельно в городе работают фестиваль военных оркестров ВМФ, выставки в Главном адмиралтействе и парке "Россия — моя история", мастер-классы и спортивные старты.

Событие Время / Место Подсветка мостов (триколор) 26 июля с 22:10 до 27 июля 3:55 Огонь Ростральных колонн 26 июля 8:45-11:45 и 21:00-23:30 Возложения цветов Сенатская площадь

Транспорт и ограничения

В профильном комитете Смольного сообщили, что в День ВМФ не планируют ограничивать движение транспорта. Горожане могут передвигаться по городу в обычном режиме.

В официальный список мероприятий праздничный салют не включен.