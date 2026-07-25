Петербург украсят триколором и огнем Ростральных колонн в честь Дня ВМФ

Петербург отметит День Военно-Морского Флота 26 июля. Город украсят праздничной подсветкой и огнем Ростральных колонн, а основные торжества развернутся в Кронштадте и центре города.
С вечера 26 июля до раннего утра 27 июля Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветят в цвета российского триколора. Огни включат в 22:10 и погасят в 3:55.
На стрелке Васильевского острова дважды зажгут факелы Ростральных колонн: утром с 8:45 до 11:45 и вечером с 21:00 до 23:30.
Центральные события праздника традиционно пройдут в Кронштадте. Там накануне открыли памятник "Ангелы Мессины", который посвящен подвигу моряков Балтийского флота.
В самом Петербурге запланировали церемонии возложения цветов к памятникам Петру I и адмиралу Ушакову на Сенатской площади, а также праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский". Параллельно в городе работают фестиваль военных оркестров ВМФ, выставки в Главном адмиралтействе и парке "Россия — моя история", мастер-классы и спортивные старты.
|Событие
|Время / Место
|Подсветка мостов (триколор)
|26 июля с 22:10 до 27 июля 3:55
|Огонь Ростральных колонн
|26 июля 8:45-11:45 и 21:00-23:30
|Возложения цветов
|Сенатская площадь
В профильном комитете Смольного сообщили, что в День ВМФ не планируют ограничивать движение транспорта. Горожане могут передвигаться по городу в обычном режиме.
В официальный список мероприятий праздничный салют не включен.
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