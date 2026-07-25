В Самарской области температура воздуха поднимется до +40 градусов

Самарскую область накрыла волна аномальной жары: ближайшие два дня температура воздуха может подняться до +40 градусов. Приволжское УГМС предупреждает о резком скачке тепла, из-за чего в регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности.
|Дата
|Ночь, °C
|День, °C
|Воскресенье, 26 июля
|+20…+25
|+33…+40
|Понедельник, 27 июля
|+21…+26
|+32…+40
|Вторник, 28 июля
|+17…+22
|+27…+32
Пик жары придется на воскресенье и понедельник. Однако высокая температура будет сопровождаться нестабильностью атмосферы. Региональное ГУ МЧС России предупреждает, что в ночь на 26 июля возможны грозы, град и шквалистый ветер.
Послабление наступит во вторник: днем воздух прогреется максимум до +32 градусов, также возможны кратковременные дожди. Стоит отметить, что текущая ситуация противоречит долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России на июль, который обещал температурные показатели в пределах климатической нормы.
Чтобы избежать солнечного удара и теплового стресса, МЧС рекомендует жителям области:
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