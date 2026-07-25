В Самарской области температура воздуха поднимется до +40 градусов

Самарскую область накрыла волна аномальной жары: ближайшие два дня температура воздуха может подняться до +40 градусов. Приволжское УГМС предупреждает о резком скачке тепла, из-за чего в регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use туристка страдает от жары

Дата Ночь, °C День, °C Воскресенье, 26 июля +20…+25 +33…+40 Понедельник, 27 июля +21…+26 +32…+40 Вторник, 28 июля +17…+22 +27…+32

Пик жары придется на воскресенье и понедельник. Однако высокая температура будет сопровождаться нестабильностью атмосферы. Региональное ГУ МЧС России предупреждает, что в ночь на 26 июля возможны грозы, град и шквалистый ветер.

Послабление наступит во вторник: днем воздух прогреется максимум до +32 градусов, также возможны кратковременные дожди. Стоит отметить, что текущая ситуация противоречит долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России на июль, который обещал температурные показатели в пределах климатической нормы.

Меры безопасности

Чтобы избежать солнечного удара и теплового стресса, МЧС рекомендует жителям области:

выбирать легкую одежду и использовать головные уборы;

пить больше воды;

по возможности меньше находиться на открытом солнце;

при плохом самочувствии незамедлительно звонить по номеру 112.