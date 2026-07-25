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В Самарской области температура воздуха поднимется до +40 градусов

Россия » Поволжье » Самара

Самарскую область накрыла волна аномальной жары: ближайшие два дня температура воздуха может подняться до +40 градусов. Приволжское УГМС предупреждает о резком скачке тепла, из-за чего в регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности.

туристка страдает от жары
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
туристка страдает от жары
Дата Ночь, °C День, °C
Воскресенье, 26 июля +20…+25 +33…+40
Понедельник, 27 июля +21…+26 +32…+40
Вторник, 28 июля +17…+22 +27…+32

Пик жары придется на воскресенье и понедельник. Однако высокая температура будет сопровождаться нестабильностью атмосферы. Региональное ГУ МЧС России предупреждает, что в ночь на 26 июля возможны грозы, град и шквалистый ветер.

Послабление наступит во вторник: днем воздух прогреется максимум до +32 градусов, также возможны кратковременные дожди. Стоит отметить, что текущая ситуация противоречит долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России на июль, который обещал температурные показатели в пределах климатической нормы.

Меры безопасности

Чтобы избежать солнечного удара и теплового стресса, МЧС рекомендует жителям области:

  • выбирать легкую одежду и использовать головные уборы;
  • пить больше воды;
  • по возможности меньше находиться на открытом солнце;
  • при плохом самочувствии незамедлительно звонить по номеру 112.
Экспертная проверка:
климатолог / синоптик Павел Лебедев
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