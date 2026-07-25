Жители Алушты смогут получить выплаты из-за длительного отсутствия света

В Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. О введении спецрежима сообщила глава администрации города Галина Огнёва.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

Причиной стали вражеские атаки, которые привели к длительным перебоям с электричеством. В городе и окрестностях часть домов остается без света более двух суток.

Списки адресов, где электроснабжение отсутствует дольше 48 часов, уже подготовил Алуштинский филиал ГУП РК "Крымэнерго". Эти данные направили в МЧС России по Республике Крым и региональное министерство труда и социальной защиты для организации помощи.

Из перечня потребителей, имеющих право на поддержку из-за отсутствия энергии, исключили населенные пункты Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье и Генеральское.

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Галина Огнёва попросила жителей не доверять слухам и пользоваться только официальными данными.