Жители Алушты смогут получить выплаты из-за длительного отсутствия света

В Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. О введении спецрежима сообщила глава администрации города Галина Огнёва.
Причиной стали вражеские атаки, которые привели к длительным перебоям с электричеством. В городе и окрестностях часть домов остается без света более двух суток.
Списки адресов, где электроснабжение отсутствует дольше 48 часов, уже подготовил Алуштинский филиал ГУП РК "Крымэнерго". Эти данные направили в МЧС России по Республике Крым и региональное министерство труда и социальной защиты для организации помощи.
Из перечня потребителей, имеющих право на поддержку из-за отсутствия энергии, исключили населенные пункты Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье и Генеральское.
|Способ подачи заявления на выплаты
|Срок и условия
|Портал "Госуслуги"
|с 27 июля
|Дополнительные пункты приема в Алуште
|с 27 июля (адреса опубликуют позже)
Галина Огнёва попросила жителей не доверять слухам и пользоваться только официальными данными.
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