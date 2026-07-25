Система «Дозор» протестирована в Кировском и Промышленном районах Самары

В Самаре протестировали систему автоматической фиксации нарушений городского благоустройства "Дозор". За время пробного запуска комплекс выявил более 750 правонарушений, что обернулось штрафами на 3 миллиона рублей для 326 водителей и компаний.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Сотрудник службы безопасности наблюдает за камерами из кабины лифта

Система работала в Кировском и Промышленном районах. Мобильный комплекс с камерами и датчиками фиксирует нарушение, после чего данные уходят в систему "Электронное ЖКХ". Финальное решение о штрафе принимает Госжилинспекция Самарской области.

Показатель Значение Зафиксированные нарушения 750+ Оштрафованные лица и компании 326 Общая сумма штрафов около 3 млн рублей

Что контролирует "Дозор"

Сейчас комплекс сосредоточен на трех проблемах: парковке машин на газонах, блокировке подъездов к контейнерным площадкам и общей чистоте прилегающих территорий.

"Система представляет собой мобильный комплекс со встроенными камерами и датчиками, который проводит фото- и видеофиксацию нарушений и в автоматическом режиме направляет информацию в информационную систему "Электронное ЖКХ". Далее материалы рассматриваются Госжилинспекцией Самарской области, и нарушитель получает административное наказание — штраф", — пояснил мэр Самары Иван Носков.

Технически "Дозор" способен отслеживать до 15 видов нарушений. В будущем список могут расширить за счет борьбы с вандализмом на фасадах, расклейкой объявлений и незаконным сбросом мусора.

Помимо цифрового контроля, власти региона осенью 2025 года обновили закон об административных правонарушениях, чтобы усилить борьбу с неправильной парковкой.

"Наказание — это не самоцель. Важно навести порядок в городе. Современные системы в этом помогают, будем пользоваться их возможностями", — добавил Иван Носков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова