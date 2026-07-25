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Липецкая область инвестировала более 2,6 млрд рублей в развитие торговой отрасли

Россия » Центр » Липецк

Каждый шестой житель Липецкой области работает в торговле. Сфера обеспечивает 10% валового регионального продукта. В регионе действуют 3,8 тысячи организаций и более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Финансовый рынок и золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Финансовый рынок и золотые слитки

Основная часть компаний (две трети) занимается оптовыми поставками. Розничный рынок делят между собой 22% юридических лиц и большинство ИП — около 9,3 тысячи человек. Остальные 11% организаций представляют авто- и мотобизнес.

Показатель Значение за 2025 год
Оборот оптовой торговли свыше 620,6 млрд рублей
Объем розничных продаж 445,9 млрд рублей
Инвестиции в отрасль более 2,6 млрд рублей

Продажи непродовольственных товаров теперь превышают спрос на продукты и напитки. Растет доля онлайн-заказов — сейчас они составляют 8% рынка. Сетевые магазины контролируют 36% общего оборота, причем три четверти их выручки приносят продукты питания.

В области открыто 5,5 тысячи магазинов. Общая площадь торговых залов превысила миллион квадратных метров. Более трети этих объектов работают в селах и поселках, обеспечивая доступ к товарам жителей сельских территорий. За последний период ввели 13,2 тысячи квадратных метров новых площадей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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