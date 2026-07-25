РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте

Жители Сургута с 27 по 31 июля могут столкнуться с перебоями в работе некоторых телеканалов и радиостанций. Сигнал будет пропадать временно в период с 10:00 до 18:00, при этом общее время отключений за пять дней не превысит 16 часов.

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Причиной ограничений стали технические работы на радиотелевизионной башне в поселке Белый Яр. Специалисты красят металлоконструкции объекта, чтобы защитить их от коррозии и продлить срок службы оборудования.

Параметр Детали Сроки работ 27-31 июля Окно отключений с 10:00 до 18:00 Лимит простоя до 16 часов всего

Актуальный список каналов и радиостанций, которые попали под график работ, доступен на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов". Также информацию можно проверить в мобильном приложении "Телегид" или в Кабинете телезрителя.