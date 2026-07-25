Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий

В левобережных районах Саратовской области начали наполнять водохранилища и пруды. На эти работы регион выделил около 60 миллионов рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Средств хватит, чтобы обеспечить водой 66 водоемов в семи муниципалитетах. Специалисты уже закачали более 6,5 млн кубометров воды.
|Показатель
|Значение
|Общий объем финансирования
|~ 60 млн рублей
|Количество водоемов
|66 объектов
|Текущий объем закачки
|> 6,5 млн кубометров
Работы охватили Александрово-Гайский, Балаковский, Ершовский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский и Энгельсский районы.
"Один из примеров — выделение средств на закачку водохранилищ и прудов в Левобережье. В этот раз направили около 60 миллионов рублей", — сообщил Роман Бусаргин.
Глава региона отметил, что водоснабжение остается приоритетом для руководителей муниципалитетов. Финансовая помощь из областного бюджета направляется на решение самых острых проблем, а развитие сельских территорий интегрировано в "Народную программу".
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