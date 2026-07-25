Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий

В левобережных районах Саратовской области начали наполнять водохранилища и пруды. На эти работы регион выделил около 60 миллионов рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Осенняя плотина ГЭС на фоне желтого леса и водохранилища

Средств хватит, чтобы обеспечить водой 66 водоемов в семи муниципалитетах. Специалисты уже закачали более 6,5 млн кубометров воды.

Показатель Значение Общий объем финансирования ~ 60 млн рублей Количество водоемов 66 объектов Текущий объем закачки > 6,5 млн кубометров

Работы охватили Александрово-Гайский, Балаковский, Ершовский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский и Энгельсский районы.

"Один из примеров — выделение средств на закачку водохранилищ и прудов в Левобережье. В этот раз направили около 60 миллионов рублей", — сообщил Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что водоснабжение остается приоритетом для руководителей муниципалитетов. Финансовая помощь из областного бюджета направляется на решение самых острых проблем, а развитие сельских территорий интегрировано в "Народную программу".

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов