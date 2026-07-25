Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий

В Новосибирске создали штаб по благоустройству для системной очистки городских улиц от визуального мусора и бытовых недочетов. Специалисты ежедневно проводят рейды, фиксируя состояние фасадов и придомовых территорий.

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Все выявленные проблемы заносят в электронную систему. После этого определяют ответственного — управляющую компанию, департамент или частного собственника — и назначают срок для устранения дефектов.

"Пока на уровне добрых разговоров, в дальнейшем будет подключаться юридический блок со всеми санкциями. Каждый непосредственно перед своим магазином должен содержать территорию, каждый собственник здания должен территорию содержать", — отметил главный архитектор города Новосибирска Иван Штурбабин.

Типовые проблемы городского облика

Чаще всего в отчеты штаба попадают мелкие, но заметные детали: разрушенные крыльца, граффити, отсутствие урн и незаконная реклама. Многие владельцы зданий игнорируют эти недостатки или ждут капитального ремонта, что создает общее впечатление запущенности городской среды.

Особое внимание уделяют рекламным штендерам — такие переносные конструкции в Новосибирске запрещены. В ходе последнего рейда владельцы одной из компаний получили предписание убрать незаконную рекламу собственными силами.

"Вот вам предписание подготовили о необходимости устранить нарушение, на сегодня — только убрать. Если сделаете всё собственными силами, то будет считаться предписание исполненным", — сообщил начальник управления наружной рекламы мэрии города Новосибирска Алексей Ярик.

Мера воздействия Срок и условия Добровольное устранение Сутки с момента получения предписания Принудительный демонтаж По истечении срока (расходы ложатся на владельца) Юридические санкции Применяются при систематическом игнорировании требований

Городские власти заявляют, что приоритетом является не сбор штрафов, а формирование ответственного отношения к содержанию общественного пространства.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова