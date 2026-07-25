Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий

В Новосибирске создали штаб по благоустройству для системной очистки городских улиц от визуального мусора и бытовых недочетов. Специалисты ежедневно проводят рейды, фиксируя состояние фасадов и придомовых территорий.
Все выявленные проблемы заносят в электронную систему. После этого определяют ответственного — управляющую компанию, департамент или частного собственника — и назначают срок для устранения дефектов.
Чаще всего в отчеты штаба попадают мелкие, но заметные детали: разрушенные крыльца, граффити, отсутствие урн и незаконная реклама. Многие владельцы зданий игнорируют эти недостатки или ждут капитального ремонта, что создает общее впечатление запущенности городской среды.
Особое внимание уделяют рекламным штендерам — такие переносные конструкции в Новосибирске запрещены. В ходе последнего рейда владельцы одной из компаний получили предписание убрать незаконную рекламу собственными силами.
"Вот вам предписание подготовили о необходимости устранить нарушение, на сегодня — только убрать. Если сделаете всё собственными силами, то будет считаться предписание исполненным", — сообщил начальник управления наружной рекламы мэрии города Новосибирска Алексей Ярик.
|Мера воздействия
|Срок и условия
|Добровольное устранение
|Сутки с момента получения предписания
|Принудительный демонтаж
|По истечении срока (расходы ложатся на владельца)
|Юридические санкции
|Применяются при систематическом игнорировании требований
Городские власти заявляют, что приоритетом является не сбор штрафов, а формирование ответственного отношения к содержанию общественного пространства.
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