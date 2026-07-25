Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля

Ремонт кольца Ленина в Сургуте затягивается: срок завершения работ перенесли с 24 на 31 июля.
Дорожники начали восстанавливать покрытие у памятника "Основателям Сургута" 26 июня. Первый график предполагал открытие движения уже к вечеру 5 июля, но сроки сдвигали несколько раз.
|Этап работ
|Срок
|Начало ремонта
|26 июня
|Первоначальный план завершения
|5 июля
|Текущий срок окончания
|31 июля
Из-за ремонта закрыли съезд с кольца на улицу Майская. Ограничение транспорта затронуло работу общественного транспорта.
По измененным маршрутам ходят автобусы №29, 45, 99, 107, 110, 111, 115 и 116.
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