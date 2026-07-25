Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля

Ремонт кольца Ленина в Сургуте затягивается: срок завершения работ перенесли с 24 на 31 июля.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство дороги

Дорожники начали восстанавливать покрытие у памятника "Основателям Сургута" 26 июня. Первый график предполагал открытие движения уже к вечеру 5 июля, но сроки сдвигали несколько раз.

Этап работ Срок Начало ремонта 26 июня Первоначальный план завершения 5 июля Текущий срок окончания 31 июля

Из-за ремонта закрыли съезд с кольца на улицу Майская. Ограничение транспорта затронуло работу общественного транспорта.

По измененным маршрутам ходят автобусы №29, 45, 99, 107, 110, 111, 115 и 116.