Спортивная площадка в деревне Борисовичи обеспечит доступ к спорту сельским жителям

В деревне Борисовичи Псковского района достраивают универсальную спортивную площадку. На объекте сейчас укладывают резиновое покрытие, которое снижает риск травм при активных играх.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Спортивный тренер объясняет тактику трем юным спортсменам

На стройплощадке побывали глава округа Наталья Федорова и депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа Андрей Ключко. Они проверили ход работ вместе с представителями подрядной организации.

"Буквально в ближайшее время на месте пустыря будет полностью построена спортивная площадка, которую так ждали люди", — отметил Андрей Ключко.

Появление современного спортплощадки в небольшом населенном пункте меняет повседневную жизнь местных жителей: теперь подросткам и спортсменам не придется выезжать в город за подходящей инфраструктурой. Это решение напрямую влияет на качество среды в сельской местности.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова