В деревне Борисовичи Псковского района достраивают универсальную спортивную площадку. На объекте сейчас укладывают резиновое покрытие, которое снижает риск травм при активных играх.
На стройплощадке побывали глава округа Наталья Федорова и депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа Андрей Ключко. Они проверили ход работ вместе с представителями подрядной организации.
"Буквально в ближайшее время на месте пустыря будет полностью построена спортивная площадка, которую так ждали люди", — отметил Андрей Ключко.
Появление современного спортплощадки в небольшом населенном пункте меняет повседневную жизнь местных жителей: теперь подросткам и спортсменам не придется выезжать в город за подходящей инфраструктурой. Это решение напрямую влияет на качество среды в сельской местности.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.