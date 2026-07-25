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Администрация Калининграда ограничила доступ к карьеру "Мечта" по санитарным нормам

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде закрыли для купания карьер "Мечта". Специалисты зафиксировали в воде превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Озеро и пловец
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Озеро и пловец

Ограничение доступа к водоему ввели после плановых анализов воды. До этого объект использовался как зона отдыха, куда местные жители приезжали искупаться и провести время на природе.

"Пробы воды не соответствуют санитарным нормам", — сообщили в администрации города.

Сейчас городские службы работают над восстановлением экосистемы водоема. Срок, когда карьер снова станет доступен для посещения, пока не называют.

Ответы на популярные вопросы

Почему закрыли карьер?

Результаты лабораторных исследований показали, что вода в водоеме небезопасна для здоровья людей.

Когда можно будет снова купаться?

Доступ откроют после проведения очистных мероприятий и получения новых положительных проб воды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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