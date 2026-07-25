В Калининграде закрыли для купания карьер "Мечта". Специалисты зафиксировали в воде превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Ограничение доступа к водоему ввели после плановых анализов воды. До этого объект использовался как зона отдыха, куда местные жители приезжали искупаться и провести время на природе.
"Пробы воды не соответствуют санитарным нормам", — сообщили в администрации города.
Сейчас городские службы работают над восстановлением экосистемы водоема. Срок, когда карьер снова станет доступен для посещения, пока не называют.
Результаты лабораторных исследований показали, что вода в водоеме небезопасна для здоровья людей.
Доступ откроют после проведения очистных мероприятий и получения новых положительных проб воды.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.