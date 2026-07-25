В Кузбассе зафиксировали более трех тысяч случаев кибермошенничества за полгода

Жители Кемеровской области за первую половину 2026 года потеряли более 1 миллиарда рублей из-за действий киберпреступников. По данным полиции Кузбасса, в регионе зафиксировали 3447 подобных преступлений.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Воровство данных

Один из самых крупных случаев обмана затронул 82-летнюю пенсионерку из Кемерова. Мошенник связался с ней через мессенджер, представился полицейским и заявил, что банковские счета женщины взломали. Чтобы сохранить деньги, пожилой жительнице предложили передать всю сумму курьеру.

Сумму в 1 миллион рублей женщина отдала человеку, который назвал заранее согласованное кодовое слово "ЯНВАРЬ". В итоге накопления оказались в руках преступников.

Показатель Значение (с нач. 2026 г.) Количество киберпреступлений 3 447 случаев Общая сумма ущерба Более 1 млрд рублей

По факту обмана пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Полицейские подчеркивают: сотрудники государственных органов никогда не требуют переводить деньги на сторонние реквизиты или передавать их через посредников.

"Мошенники часто используют психологическое давление и создают иллюзию срочности, чтобы человек не успел обдумать ситуацию или посоветоваться с близкими. Схемы с использованием курьеров и кодовых слов призваны усыпить бдительность жертвы и создать видимость секретной государственной операции", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов