Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черная, красная или белая смородина: одна укрепляет сосуды, другая снижает риск аллергии
Сердце разрывается от такой доброты: Ваня Дмитриенко подготовил сюрприз для маленькой гостьи
Система «Дозор» протестирована в Кировском и Промышленном районах Самары
Вице-премьер Александр Новак сообщил о временном возврате к выпуску бензина Евро-3
Липецкая область инвестировала более 2,6 млрд рублей в развитие торговой отрасли
РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте
Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий
Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий
Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур

В Кузбассе зафиксировали более трех тысяч случаев кибермошенничества за полгода

Россия » Сибирь » Кемерово

Жители Кемеровской области за первую половину 2026 года потеряли более 1 миллиарда рублей из-за действий киберпреступников. По данным полиции Кузбасса, в регионе зафиксировали 3447 подобных преступлений.

Воровство данных
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Воровство данных

Один из самых крупных случаев обмана затронул 82-летнюю пенсионерку из Кемерова. Мошенник связался с ней через мессенджер, представился полицейским и заявил, что банковские счета женщины взломали. Чтобы сохранить деньги, пожилой жительнице предложили передать всю сумму курьеру.

Сумму в 1 миллион рублей женщина отдала человеку, который назвал заранее согласованное кодовое слово "ЯНВАРЬ". В итоге накопления оказались в руках преступников.

Показатель Значение (с нач. 2026 г.)
Количество киберпреступлений 3 447 случаев
Общая сумма ущерба Более 1 млрд рублей

По факту обмана пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Полицейские подчеркивают: сотрудники государственных органов никогда не требуют переводить деньги на сторонние реквизиты или передавать их через посредников.

"Мошенники часто используют психологическое давление и создают иллюзию срочности, чтобы человек не успел обдумать ситуацию или посоветоваться с близкими. Схемы с использованием курьеров и кодовых слов призваны усыпить бдительность жертвы и создать видимость секретной государственной операции", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Шоу-бизнес
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Последние материалы
РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте
Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий
Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий
Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур
Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля
Спортивная площадка в деревне Борисовичи обеспечит доступ к спорту сельским жителям
Администрация Калининграда ограничила доступ к карьеру "Мечта" по санитарным нормам
В Кузбассе зафиксировали более трех тысяч случаев кибермошенничества за полгода
Названы сроки осенней посадки клубники в зависимости от региона
В Мордовии предупреждают о риске заражения боррелиозом и анаплазмозом через укусы клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.