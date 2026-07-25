В Мордовии фиксируют активность клещей, переносящих опасные инфекции. Данные лабораторных исследований Роспотребнадзора подтверждают риск заражения для жителей республики даже при соблюдении мер профилактики.
С начала сезона специалисты проверили 499 клещей, которых сняли с людей. В 62 образцах обнаружили возбудитель клещевого боррелиоза, в 11 — гранулоцитарного анаплазмоза.
Отдельно эксперты исследовали 519 особей, собранных в типичных местах обитания паразитов. Анализ подтвердил наличие возбудителей болезней и в природной популяции.
Чтобы защититься от укусов, при посещении лесных массивов нужно носить закрытую одежду и использовать репелленты. В случае укуса следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для получения помощи и анализа клеща.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.