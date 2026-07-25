Малоинвазивное удаление опухолей кишечника внедрено в практику врачей Крыма

Врачи крымских клиник переходят на малоинвазивные методы лечения онкологии. Теперь многие сложные операции проводят через небольшие проколы или вовсе без разрезов, что позволяет пациентам восстанавливаться в разы быстрее.

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О специфике новых подходов рассказал хирург Многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ имени В. И. Вернадского, профессор Вячеслав Михайличенко.

"Сегодня многие гинекологические операции выполняются лапароскопическим методом — через маленькие проколы, а иногда даже трансвагинально, то есть вообще без разрезов. Такие вмешательства значительно сокращают сроки реабилитации пациентов, позволяя им подниматься уже в день проведения операции", — пояснил Вячеслав Михайличенко.

Подобная тактика применяется и при удалении опухолей тонкого и толстого кишечника. Врачи минимизируют травмы тканей, поэтому после вмешательства пациенты меньше чувствуют боль и быстрее возвращаются к привычной жизни.

Экспертная проверка: специалист по здравоохранению специалист по здравоохранению Ольга Морозова