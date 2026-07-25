Врачи крымских клиник переходят на малоинвазивные методы лечения онкологии. Теперь многие сложные операции проводят через небольшие проколы или вовсе без разрезов, что позволяет пациентам восстанавливаться в разы быстрее.
О специфике новых подходов рассказал хирург Многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ имени В. И. Вернадского, профессор Вячеслав Михайличенко.
"Сегодня многие гинекологические операции выполняются лапароскопическим методом — через маленькие проколы, а иногда даже трансвагинально, то есть вообще без разрезов. Такие вмешательства значительно сокращают сроки реабилитации пациентов, позволяя им подниматься уже в день проведения операции", — пояснил Вячеслав Михайличенко.
Подобная тактика применяется и при удалении опухолей тонкого и толстого кишечника. Врачи минимизируют травмы тканей, поэтому после вмешательства пациенты меньше чувствуют боль и быстрее возвращаются к привычной жизни.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.