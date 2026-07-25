Жители Татарстана могут инициировать общее собрание для установки новых контейнеров для мусора

Мусорные завалы во дворах Татарстана часто становятся следствием не сбоев в графике вывоза, а дефицита самих баков. Об этом предупреждает Государственная жилищная инспекция республики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Уборка мусора

Специалисты поясняют: количество контейнеров определяют по нормативам, исходя из числа жителей и объема их отходов. Проблема возникает, когда дом быстро заселяется или жители соседних зданий начинают пользоваться чужой площадкой. В таких случаях имеющихся мощностей не хватает для сбора всего мусора.

При этом существуют технические ограничения: санитарные нормы запрещают ставить на одной площадке более восьми контейнеров для смешанных отходов. Если этот лимит исчерпан, просто добавить новый бак не получится — потребуется менять схему накопления мусора или искать новое место для установки.

"Не терпеть беспорядок во дворе и обращаться в управляющую организацию", — рекомендуют в Госжилинспекции Татарстана.

Подать заявку можно через приложение "Госуслуги Дом". После обращения управляющая компания должна проверить, достаточно ли баков или нужно чаще вывозить мусор. Если контейнеров мало, УК определит, требуется ли общее собрание собственников для легального расширения парка или изменения схемы размещения площадок.

Ответы на популярные вопросы

Куда жаловаться на переполненные баки?

Первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию через приложение "Госуслуги Дом".

Почему нельзя просто поставить еще один контейнер?

Действуют санитарные нормы: на одной площадке разрешено размещать не более восьми баков для смешанных отходов.

Нужно ли голосовать за установку новых баков?

Да, если установка дополнительных контейнеров или изменение схемы их размещения требует согласия жителей, УК инициирует общее собрание собственников.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех