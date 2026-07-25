Инспекторы Россельхознадзора зафиксировали отсутствие вакцинации лошадей в Кировской области

В Вятских Полянах Россельхознадзор вынес предостережение владельцу личного подсобного хозяйства за грубые нарушения ветеринарных норм при содержании лошадей. Проверка началась после коллективной жалобы соседей.
Инспекторы установили, что хозяин приобрел двух полуторагодовалых лошадей в июне текущего года в Вятскополянском районе и Республике Татарстан без необходимых сопроводительных документов. Животные не чипированы и отсутствуют в федеральной системе "Хорриот".
|Нарушение
|Суть проблемы
|Ветеринарный контроль
|Отсутствие карантина, вакцинации против бешенства и сибирской язвы, плановых обработок
|Учет и маркировка
|Отсутствие чипов и регистрации в системе "Хорриот"
|Экология и санитария
|Складирование навоза прямо на грунт вместо спецплощадок для обеззараживания
Отсутствие вакцинации и карантина создает риски распространения опасных инфекций, а неправильный сбор отходов может привести к загрязнению почвы и грунтовых вод. В результате проверки владелец получил официальное предостережение о необходимости устранить все нарушения.
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