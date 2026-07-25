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Инспекторы Россельхознадзора зафиксировали отсутствие вакцинации лошадей в Кировской области

Россия » Поволжье » Киров

В Вятских Полянах Россельхознадзор вынес предостережение владельцу личного подсобного хозяйства за грубые нарушения ветеринарных норм при содержании лошадей. Проверка началась после коллективной жалобы соседей.

Конник в синей форме на лошади на фоне исторической реконструкции
Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
Конник в синей форме на лошади на фоне исторической реконструкции

Инспекторы установили, что хозяин приобрел двух полуторагодовалых лошадей в июне текущего года в Вятскополянском районе и Республике Татарстан без необходимых сопроводительных документов. Животные не чипированы и отсутствуют в федеральной системе "Хорриот".

Нарушение Суть проблемы
Ветеринарный контроль Отсутствие карантина, вакцинации против бешенства и сибирской язвы, плановых обработок
Учет и маркировка Отсутствие чипов и регистрации в системе "Хорриот"
Экология и санитария Складирование навоза прямо на грунт вместо спецплощадок для обеззараживания

Отсутствие вакцинации и карантина создает риски распространения опасных инфекций, а неправильный сбор отходов может привести к загрязнению почвы и грунтовых вод. В результате проверки владелец получил официальное предостережение о необходимости устранить все нарушения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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