Врио главы Дагестана Фёдор Щукин установил круглосуточное видеонаблюдение на всех объектах, где восстанавливают жилые дома и школы после весеннего наводнения. Трансляция с площадок выведена на мониторы в кабинете руководителя региона.
Глава республики решил лично контролировать темпы и качество работ. Прямой эфир позволяет сравнивать реальную ситуацию на стройках с утвержденными графиками без посредников и промежуточных докладов.
"Кроме бодрых докладов должно быть полное соответствие действительности. Ничего не лакируем, не придумываем, не фантазируем и тем более никого не обманываем. Любая ложь выйдет наружу и будет соответствующим образом наказана", — подчеркнул Фёдор Щукин.
Цифровой надзор ввели, чтобы исключить затягивание сроков и заставить подрядчиков с чиновниками соблюдать исполнительскую дисциплину. Это должно гарантировать жителям своевременный переезд в качественное жилье.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.