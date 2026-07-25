Руководство Дагестана ввело цифровой надзор за подрядчиками на объектах строительства

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин установил круглосуточное видеонаблюдение на всех объектах, где восстанавливают жилые дома и школы после весеннего наводнения. Трансляция с площадок выведена на мониторы в кабинете руководителя региона.

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Глава республики решил лично контролировать темпы и качество работ. Прямой эфир позволяет сравнивать реальную ситуацию на стройках с утвержденными графиками без посредников и промежуточных докладов.

"Кроме бодрых докладов должно быть полное соответствие действительности. Ничего не лакируем, не придумываем, не фантазируем и тем более никого не обманываем. Любая ложь выйдет наружу и будет соответствующим образом наказана", — подчеркнул Фёдор Щукин.

Цифровой надзор ввели, чтобы исключить затягивание сроков и заставить подрядчиков с чиновниками соблюдать исполнительскую дисциплину. Это должно гарантировать жителям своевременный переезд в качественное жилье.

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