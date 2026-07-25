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Суд Орла удовлетворил иск епархии к подрядчику по строительству кровли храма

Россия » Центр » Орел

Советский районный суд Орла обязал предпринимателя выплатить 1,832 миллиона рублей за некачественный ремонт храма. Подрядчик построил купол здания в Липецкой области, но крыша начала протекать сразу после завершения работ.

Православный храм на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Православный храм на закате

Спор начался с того, что в 2023 году религиозная организация Елецкой епархии договорилась с индивидуальным предпринимателем о строительстве кровли. Договор заключили устно, а заказчик перевел мастеру 2,447 миллиона рублей.

Работы велись с июля по сентябрь. Сразу после окончания строительства акт приема-передачи не подписали, так как внешних дефектов не заметили. Проблемы появились осенью: в месте соединения купола и пирамиды по кругу пошли течи. Предприниматель пообещал исправить брак, но так и не вышел на объект.

Экспертиза подтвердила технические нарушения при монтаже. В суде ответчик пытался снизить сумму выплат, утверждая, что потратил много денег на материалы, хотя документы об этом предоставить не смог. Также он заявлял, что стоимость исправления ошибок не должна превышать цену самих работ.

Показатель Сумма (руб.)
Общая стоимость работ (оплачено подрядчику) 2 447 000
Сумма ущерба, которую взыскал суд 1 832 000

Суд признал требования епархии обоснованными и удовлетворил иск полностью. Решение может быть обжаловано в апелляции.

Ответы на популярные вопросы

Почему отсутствие письменного договора не помешало взыскать деньги?

Несмотря на устную форму соглашения, факт передачи денег и выполнения работ был зафиксирован. Решающим аргументом стала техническая экспертиза, которая доказала брак в конструкции.

Что теперь будет с храмом?

Полученные средства позволят заказчику нанять новых строителей и устранить протечки в кровле, чтобы сохранить внутреннее убранство здания от разрушения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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