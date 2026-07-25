Сильный ливень с ураганным ветром в Ростове-на-Дону привел к сбою в расписании поездов вечером 25 июля. Стихия обесточила контактную сеть, из-за чего десять составов не смогли выйти по графику или задержались в пути.
Под удар попали как дальние рейсы, следующие на курорты и Кавказ, так и пригородные электрички. В списке задержанных оказались поезда, направлявшиеся в Сочи (аэропорт), Дербент, Анапу, Кисловодск и Сириус, а также составы из Санкт-Петербурга и Москвы.
|Тип поезда
|Маршруты и номера рейсов
|Дальние
|№ 808 (Ростов — Сочи), № 240 (Ростов — Дербент), № 8 (СПб — Керчь), № 218 и № 156 (Москва — Анапа), № 50 (СПб — Кисловодск), № 38 (Нижний Новгород — Сириус)
|Пригородные
|№ 6082 (Ростов — Таганрог), № 6027 (Азов — Ростов), № 6758 (Ростов — Степная)
Специалисты Северо-Кавказской железной дороги уже восстановили электроснабжение и подали напряжение в сеть. В настоящее время железнодорожники завершают финальный этап работ по устранению последствий непогоды.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.