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Ураганный ветер в Ростове-на-Дону обесточил контактную сеть железной дороги

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Сильный ливень с ураганным ветром в Ростове-на-Дону привел к сбою в расписании поездов вечером 25 июля. Стихия обесточила контактную сеть, из-за чего десять составов не смогли выйти по графику или задержались в пути.

Железнодорожный светофор
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожный светофор

Под удар попали как дальние рейсы, следующие на курорты и Кавказ, так и пригородные электрички. В списке задержанных оказались поезда, направлявшиеся в Сочи (аэропорт), Дербент, Анапу, Кисловодск и Сириус, а также составы из Санкт-Петербурга и Москвы.

Тип поезда Маршруты и номера рейсов
Дальние № 808 (Ростов — Сочи), № 240 (Ростов — Дербент), № 8 (СПб — Керчь), № 218 и № 156 (Москва — Анапа), № 50 (СПб — Кисловодск), № 38 (Нижний Новгород — Сириус)
Пригородные № 6082 (Ростов — Таганрог), № 6027 (Азов — Ростов), № 6758 (Ростов — Степная)

Специалисты Северо-Кавказской железной дороги уже восстановили электроснабжение и подали напряжение в сеть. В настоящее время железнодорожники завершают финальный этап работ по устранению последствий непогоды.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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