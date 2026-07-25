Брянская область получила дополнительные объемы топлива для ликвидации дефицита

Дефицит бензина и дизельного топлива в российских регионах сокращается. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки горюче-смазочных материалов стабилизировались, а число территорий с перебоями на заправках уменьшилось.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

В ряде субъектов власти уже начали отменять ограничения на продажу топлива, которые вводили ранее для борьбы с дефицитом. По оценке вице-премьера, меры правительства помогли выровнять ситуацию на рынке.

"В целом по стране ситуация более стабильная, хотя наблюдается еще и дефицит на рынке, но уже в меньшем объеме, гораздо меньше", — отметил Александр Новак.

Для жителей Центральной России эти изменения означают возвращение к привычному режиму заправки автомобилей без очередей и лимитов на объем покупки. Например, в Брянской области ажиотаж уже спал. В регион доставили дополнительные объемы топлива, которые превышают стандартные нормы на десятки тонн.

Показатель Текущее состояние Очереди на АЗС Число регионов с очередями сокращается Ограничения на продажу Начинают отменять в ряде субъектов Общий объем дефицита Сохраняется, но в значительно меньшем объеме

Стабилизация поставок напрямую влияет на работу фермеров и водителей общественного транспорта в районных центрах и селах, где перебои с топливом могли привести к остановке сельхозтехники или срыву расписаний автобусов.