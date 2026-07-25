Дефицит бензина и дизельного топлива в российских регионах сокращается. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки горюче-смазочных материалов стабилизировались, а число территорий с перебоями на заправках уменьшилось.
В ряде субъектов власти уже начали отменять ограничения на продажу топлива, которые вводили ранее для борьбы с дефицитом. По оценке вице-премьера, меры правительства помогли выровнять ситуацию на рынке.
"В целом по стране ситуация более стабильная, хотя наблюдается еще и дефицит на рынке, но уже в меньшем объеме, гораздо меньше", — отметил Александр Новак.
Для жителей Центральной России эти изменения означают возвращение к привычному режиму заправки автомобилей без очередей и лимитов на объем покупки. Например, в Брянской области ажиотаж уже спал. В регион доставили дополнительные объемы топлива, которые превышают стандартные нормы на десятки тонн.
|Показатель
|Текущее состояние
|Очереди на АЗС
|Число регионов с очередями сокращается
|Ограничения на продажу
|Начинают отменять в ряде субъектов
|Общий объем дефицита
|Сохраняется, но в значительно меньшем объеме
Стабилизация поставок напрямую влияет на работу фермеров и водителей общественного транспорта в районных центрах и селах, где перебои с топливом могли привести к остановке сельхозтехники или срыву расписаний автобусов.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.